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    «І Саакашвілі має піти. Але це тільки між нами»: Райс згадала про розмову з Лавровим

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    Кондоліза Райс - «І Саакашвілі має піти. Але це тільки між нами»: Райс згадала про розмову з Лавровим
    Кондоліза Райс

    Райс підкреслила, що США попереджали президента Саакашвілі у 2008-му, що росіяни будуть намагатися вторгнутися у країну

    Кондоліза Райс, яка була державним секретарем США під час російсько-грузинської війни, розповіла, як діяли США, коли в Грузії розпочалися воєнні дії.

    Про це повідомляє Громадське.

    «Я пам’ятаю липень 2008-го, коли я була з візитом у Грузії. Ми казали тоді президенту Саакашвілі: росіяни будуть намагатися вторгнутися у вашу країну, не відповідайте на це, не робіть цього, бо ніхто не зможе захистити вас за жодних обставин. На жаль, була перестрілка між миротворцями, і так, росіяни знайшли виправдання своїм діям. Грузини мали б лишитися в казармах. Я не звинувачую грузинів за те, що сталося. Але Сполучені Штати нічого не могли вдіяти, щоб уникнути цього всього», - підкреслила Райс.

    Водночас вона зауважила, що «однак, коли все вже сталося, США діяли настільки швидко, наскільки могли, зокрема й надаючи мільярд доларів фінансової допомоги Грузії».

    «Тоді я також отримала дзвінок від Сергія Лаврова, який сказав: «Я назву умови припинення війни: грузини мають повернутися в казарми». Я сказала: «Гаразд». Друга умова: «Грузини мають підписати договір про невикористання сили». Я сказала: «І тут зрозуміло». І тоді він сказав: «І Міша Саакашвілі має піти. Але це тільки між нами». Я сказала: «Сергію, держсекретар США і міністр закордонних справ Росії не можуть мати розмов про скинення демократично обраного лідера країни. Тому сьогодні пообіді мій посол в ООН має оприлюднити цю інформацію Раді Безпеки ООН, що їхніми умовами завершення війни є прибрання з посади Саакашвілі». Він сказав: «Ти не можеш цього зробити». Я сказала: «О ні, я можу. І я подзвоню кожному, кому можу – британцям, французам, полякам, чехам, і всім скажу правду, і я так і зробила», - розповіла тодішній державний секретар США.

    Вона підкреслила, що «задоволена тим, що вчинила саме так».

    «З іншого боку французькі дипломати таки поїхали туди і домоглися угоди. Та, на жаль, відповідно до цього, зона відчуження була визначена такою, що займала 50 кілометрів грузинської землі поза межами Південної Осетії. Ми мали скасувати це. Тому я надзвичайно критично реагую на зауваження про те, що Сполучені Штати могли зупинити вторгнення в Грузію», - сказала Райс.

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