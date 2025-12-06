Головна Новини
search button user button menu button

День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня – День святого Миколая
колаж: glavcom.ua

6 грудня дітлахи традиційно отримують від Миколая солодощі й подарунки

6 грудня 2025 року православні та греко-католики святкують День святого Миколая. Це свято є одним із найсвітліших і найдобріших зимових свят. В цей день віряни вшановують пам’ять Святителя Миколая Чудотворця – покровителя дітей, мандрівників, воїнів та всіх, хто потребує захисту й милосердя.

День святого Миколая у грудні розпочинає цикл зимових свят в Україні. Це велике церковне свято і улюблений день дітлахів, які традиційно отримують від Миколая солодощі й подарунки.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський церковний календар нова дата Дня святого Миколая – 6 грудня.

«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем святого Миколая.

Привітання до Дня святого Миколая у прозі

Прийміть мої щирі вітання з Днем святого Миколая! Бажаю миру, добра, сімейного затишку та всього найкращого! Нехай святий Миколай вбереже вас та ваших близьких від усіх бід, подарує любов, радість та справжню віру у дива!

***

Вітаю з Днем святого Миколая і бажаю приємних сюрпризів, чарівних чудес, оптимізму душі, доброго здоров’я, приголомшливих ідей, люблячої родини та справжнього щастя.

***

Нехай у День святого Миколая твій дім наповниться теплом, затишком і радістю, серце – вірою, а душа – надією. Хай здійснюються найсміливіші мрії, а кожен день дарує нові можливості й добрі несподіванки.

***

З Днем святого Миколая! Нехай святий принесе у ваше життя світло, добробут, добрі справи та здійснення найзаповітніших бажань. Добра вам, любові, міцного здоров’я та родинного благополуччя!

***

У це чарівне свято бажаю тепла у серці, щирої радості, віри у дива й щасливих моментів. Нехай Миколай принесе у твій дім мир, гармонію і благословення!

***

Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб кожен день твого життя був сповнений світлом, добротою та любов’ю. Хай збуваються найзаповітніші мрії, а щастя не покидає твій дім.

***

Нехай День святого Миколая принесе у твоє життя теплі спогади, добрих людей, приємні сюрпризи та віру у те, що дива існують. Бажаю натхнення, віри й щирих посмішок!

***

З Днем святого Миколая! Нехай він принесе у ваш дім спокій, добробут, радість, любов та гармонію. Хай кожен ранок приносить надію, а вечір – задоволення від прожитого дня!

***

Вітаю зі святом святого Миколая! Бажаю здійснення найсокровенніших мрій, теплоти серця, щастя, віри в краще та невичерпного натхнення. Хай кожен день приносить добро і радість!

***

Нехай сьогодні Святий Миколай обдарує вас миром, щастям, теплом, добром і любов’ю. Хай кожен дім наповниться затишком, кожне серце – спокоєм, а життя – яскравими барвами і приємними несподіванками.

Вірші-привітання з Днем святого Миколая

Не чекаючи новорічної ночі
Несе подарунки людям Микола!
Він чує всі мрії на білому світі,
Проси, що хочеш, і сміливіше мрій!
Я зі святом святого Миколая
Хочу тебе привітати від душі!
Нехай він виконає все, що забажаєш,
Все збудеться, ти тільки не поспішай.

***

Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у твою хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов’ю,
І принесе тобі здоров’я!

***

Під подушкою подарунки,
Стіл давно вже накритий –
День святого Миколая
У кожен дім прийти поспішає.

***

Від хати до хати біленьким сніжком
Ходить святий Миколай із мішком,
Приносить дарунки на втіху,
Радості море і щирого сміху!
Хай осінить своєю любов’ю,
Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,
Ласкою серденько хай зігріває
І усі мрії заповітні здійсняє!

***

З днем Миколая вас привітаю,
Здійснення бажання вам побажаю.
Щоб вашу домівку Янгол беріг,
В здоров’ї і щасті був оберіг.

***

Крокує землею Святий Миколай,
Вам я дарую пакунок вітань!
Там є шоколадні цукерки з добром,
Достатком, натхненням, сімейним теплом!
У радості, мирі, любові живіть,
Нехай Миколай Вас благословить,
Дарує хай щастя Вам кожен рік,
Щоб мали хай фортуну Ви увесь вік!

***

Вечір стане на порозі,
З’явиться дідусь невдовзі.
Не втомився за віки,
Важкі носить лантухи!
Тішать діда чемні діти,
Буде їм з чого радіти!
Миколая всі чекають –
Подаруночки шукають.
Хай добро приходить в дім!
Щастя й злагоди усім!

***

Хай покладе Миколай під подушку
Здоров’я мішок і жменю добра,
Пригорщі щастя, любові і дружби,
Трішки грошей і багато тепла.
Хай під його великим покровом
Мирно, спокійно проходить життя.

***

З Днем святого Миколая!
Хай світло, мир і ласка
Принесе у Ваш дім
У ритмі зимової казки.
Хай мрії збуваються,
І серце зігріє
Святий Миколай!

***

Зігрій теплом родинним хату,
Додай на душу ти надію.
Хай Миколай принесе щастя
І в серці диво хай зійде.
Щоб кожен день був святковим,
А ніч – повною добрих мрій;
Хай у домі панує щастя,
І радість буде на столі!

Привітання до Дня святого Миколая у яскравих листівках

День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 1
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 2
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 3
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 4
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 5
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 6
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 7
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 8
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 9
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 10
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах фото 11

Читайте також:

Теги: подарунок діти Різдвяні свята свято релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День гідності та свободи відзначається щорічно 21 листопада
День гідності і свободи: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
21 листопада, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 13 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 листопада 2025: традиції та молитва
12 листопада, 22:00
Новий порядок виплат при народженні дитини стосуватиметься лише тих матерів, які народять після 1 січня 2026 року
50 тис. грн за народження дитини. Зеленський підписав закон
14 листопада, 16:33
Календар робочих, вихідних та святкових днів на грудень 2025 року
Державні та міжнародні свята у грудні 2025: як відпочиватимуть українці на Різдво
30 листопада, 21:30
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 листопада, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 30 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 30 листопада 2025: традиції та молитва
29 листопада, 22:00
Київ звільнив багатодітні сім'ї від оплати харчування дітей у дитсадках
Безкоштовне харчування дітей у садках Києва: хто має право на пільгу та як її оформити
7 листопада, 11:30
Нестор з 1999 року живе у Франції
Митрополит РПЦ потрапив під церковний суд через гру в покер
9 листопада, 15:48
Введення до храму Пресвятої Богородиці Діви Марії відзначається щорічно 21 листопада
Введення у храм Пресвятої Богородиці: істрія свята, молитви, традиції та заборони
21 листопада, 05:00

Новини

День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Сьогодні, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua