День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня дітлахи традиційно отримують від Миколая солодощі й подарунки
6 грудня 2025 року православні та греко-католики святкують День святого Миколая. Це свято є одним із найсвітліших і найдобріших зимових свят. В цей день віряни вшановують пам’ять Святителя Миколая Чудотворця – покровителя дітей, мандрівників, воїнів та всіх, хто потребує захисту й милосердя.
День святого Миколая у грудні розпочинає цикл зимових свят в Україні. Це велике церковне свято і улюблений день дітлахів, які традиційно отримують від Миколая солодощі й подарунки.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський церковний календар нова дата Дня святого Миколая – 6 грудня.
«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем святого Миколая.
Привітання до Дня святого Миколая у прозі
Прийміть мої щирі вітання з Днем святого Миколая! Бажаю миру, добра, сімейного затишку та всього найкращого! Нехай святий Миколай вбереже вас та ваших близьких від усіх бід, подарує любов, радість та справжню віру у дива!
***
Вітаю з Днем святого Миколая і бажаю приємних сюрпризів, чарівних чудес, оптимізму душі, доброго здоров’я, приголомшливих ідей, люблячої родини та справжнього щастя.
***
Нехай у День святого Миколая твій дім наповниться теплом, затишком і радістю, серце – вірою, а душа – надією. Хай здійснюються найсміливіші мрії, а кожен день дарує нові можливості й добрі несподіванки.
***
З Днем святого Миколая! Нехай святий принесе у ваше життя світло, добробут, добрі справи та здійснення найзаповітніших бажань. Добра вам, любові, міцного здоров’я та родинного благополуччя!
***
У це чарівне свято бажаю тепла у серці, щирої радості, віри у дива й щасливих моментів. Нехай Миколай принесе у твій дім мир, гармонію і благословення!
***
Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб кожен день твого життя був сповнений світлом, добротою та любов’ю. Хай збуваються найзаповітніші мрії, а щастя не покидає твій дім.
***
Нехай День святого Миколая принесе у твоє життя теплі спогади, добрих людей, приємні сюрпризи та віру у те, що дива існують. Бажаю натхнення, віри й щирих посмішок!
***
З Днем святого Миколая! Нехай він принесе у ваш дім спокій, добробут, радість, любов та гармонію. Хай кожен ранок приносить надію, а вечір – задоволення від прожитого дня!
***
Вітаю зі святом святого Миколая! Бажаю здійснення найсокровенніших мрій, теплоти серця, щастя, віри в краще та невичерпного натхнення. Хай кожен день приносить добро і радість!
***
Нехай сьогодні Святий Миколай обдарує вас миром, щастям, теплом, добром і любов’ю. Хай кожен дім наповниться затишком, кожне серце – спокоєм, а життя – яскравими барвами і приємними несподіванками.
Вірші-привітання з Днем святого Миколая
Не чекаючи новорічної ночі
Несе подарунки людям Микола!
Він чує всі мрії на білому світі,
Проси, що хочеш, і сміливіше мрій!
Я зі святом святого Миколая
Хочу тебе привітати від душі!
Нехай він виконає все, що забажаєш,
Все збудеться, ти тільки не поспішай.
***
Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у твою хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов’ю,
І принесе тобі здоров’я!
***
Під подушкою подарунки,
Стіл давно вже накритий –
День святого Миколая
У кожен дім прийти поспішає.
***
Від хати до хати біленьким сніжком
Ходить святий Миколай із мішком,
Приносить дарунки на втіху,
Радості море і щирого сміху!
Хай осінить своєю любов’ю,
Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,
Ласкою серденько хай зігріває
І усі мрії заповітні здійсняє!
***
З днем Миколая вас привітаю,
Здійснення бажання вам побажаю.
Щоб вашу домівку Янгол беріг,
В здоров’ї і щасті був оберіг.
***
Крокує землею Святий Миколай,
Вам я дарую пакунок вітань!
Там є шоколадні цукерки з добром,
Достатком, натхненням, сімейним теплом!
У радості, мирі, любові живіть,
Нехай Миколай Вас благословить,
Дарує хай щастя Вам кожен рік,
Щоб мали хай фортуну Ви увесь вік!
***
Вечір стане на порозі,
З’явиться дідусь невдовзі.
Не втомився за віки,
Важкі носить лантухи!
Тішать діда чемні діти,
Буде їм з чого радіти!
Миколая всі чекають –
Подаруночки шукають.
Хай добро приходить в дім!
Щастя й злагоди усім!
***
Хай покладе Миколай під подушку
Здоров’я мішок і жменю добра,
Пригорщі щастя, любові і дружби,
Трішки грошей і багато тепла.
Хай під його великим покровом
Мирно, спокійно проходить життя.
***
З Днем святого Миколая!
Хай світло, мир і ласка
Принесе у Ваш дім
У ритмі зимової казки.
Хай мрії збуваються,
І серце зігріє
Святий Миколай!
***
Зігрій теплом родинним хату,
Додай на душу ти надію.
Хай Миколай принесе щастя
І в серці диво хай зійде.
Щоб кожен день був святковим,
А ніч – повною добрих мрій;
Хай у домі панує щастя,
І радість буде на столі!
Коментарі — 0