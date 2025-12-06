День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

6 грудня дітлахи традиційно отримують від Миколая солодощі й подарунки

6 грудня 2025 року православні та греко-католики святкують День святого Миколая. Це свято є одним із найсвітліших і найдобріших зимових свят. В цей день віряни вшановують пам’ять Святителя Миколая Чудотворця – покровителя дітей, мандрівників, воїнів та всіх, хто потребує захисту й милосердя.

День святого Миколая у грудні розпочинає цикл зимових свят в Україні. Це велике церковне свято і улюблений день дітлахів, які традиційно отримують від Миколая солодощі й подарунки.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський церковний календар нова дата Дня святого Миколая – 6 грудня.

«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем святого Миколая.

Привітання до Дня святого Миколая у прозі

Прийміть мої щирі вітання з Днем святого Миколая! Бажаю миру, добра, сімейного затишку та всього найкращого! Нехай святий Миколай вбереже вас та ваших близьких від усіх бід, подарує любов, радість та справжню віру у дива!

***

Вітаю з Днем святого Миколая і бажаю приємних сюрпризів, чарівних чудес, оптимізму душі, доброго здоров’я, приголомшливих ідей, люблячої родини та справжнього щастя.

***

Нехай у День святого Миколая твій дім наповниться теплом, затишком і радістю, серце – вірою, а душа – надією. Хай здійснюються найсміливіші мрії, а кожен день дарує нові можливості й добрі несподіванки.

***

З Днем святого Миколая! Нехай святий принесе у ваше життя світло, добробут, добрі справи та здійснення найзаповітніших бажань. Добра вам, любові, міцного здоров’я та родинного благополуччя!

***

У це чарівне свято бажаю тепла у серці, щирої радості, віри у дива й щасливих моментів. Нехай Миколай принесе у твій дім мир, гармонію і благословення!

***

Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб кожен день твого життя був сповнений світлом, добротою та любов’ю. Хай збуваються найзаповітніші мрії, а щастя не покидає твій дім.

***

Нехай День святого Миколая принесе у твоє життя теплі спогади, добрих людей, приємні сюрпризи та віру у те, що дива існують. Бажаю натхнення, віри й щирих посмішок!

***

З Днем святого Миколая! Нехай він принесе у ваш дім спокій, добробут, радість, любов та гармонію. Хай кожен ранок приносить надію, а вечір – задоволення від прожитого дня!

***

Вітаю зі святом святого Миколая! Бажаю здійснення найсокровенніших мрій, теплоти серця, щастя, віри в краще та невичерпного натхнення. Хай кожен день приносить добро і радість!

***

Нехай сьогодні Святий Миколай обдарує вас миром, щастям, теплом, добром і любов’ю. Хай кожен дім наповниться затишком, кожне серце – спокоєм, а життя – яскравими барвами і приємними несподіванками.

Вірші-привітання з Днем святого Миколая

Не чекаючи новорічної ночі

Несе подарунки людям Микола!

Він чує всі мрії на білому світі,

Проси, що хочеш, і сміливіше мрій!

Я зі святом святого Миколая

Хочу тебе привітати від душі!

Нехай він виконає все, що забажаєш,

Все збудеться, ти тільки не поспішай.

***

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці

І принесе у твою хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов’ю,

І принесе тобі здоров’я!

***

Під подушкою подарунки,

Стіл давно вже накритий –

День святого Миколая

У кожен дім прийти поспішає.

***

Від хати до хати біленьким сніжком

Ходить святий Миколай із мішком,

Приносить дарунки на втіху,

Радості море і щирого сміху!

Хай осінить своєю любов’ю,

Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,

Ласкою серденько хай зігріває

І усі мрії заповітні здійсняє!

***

З днем Миколая вас привітаю,

Здійснення бажання вам побажаю.

Щоб вашу домівку Янгол беріг,

В здоров’ї і щасті був оберіг.

***

Крокує землею Святий Миколай,

Вам я дарую пакунок вітань!

Там є шоколадні цукерки з добром,

Достатком, натхненням, сімейним теплом!

У радості, мирі, любові живіть,

Нехай Миколай Вас благословить,

Дарує хай щастя Вам кожен рік,

Щоб мали хай фортуну Ви увесь вік!

***

Вечір стане на порозі,

З’явиться дідусь невдовзі.

Не втомився за віки,

Важкі носить лантухи!

Тішать діда чемні діти,

Буде їм з чого радіти!

Миколая всі чекають –

Подаруночки шукають.

Хай добро приходить в дім!

Щастя й злагоди усім!

***

Хай покладе Миколай під подушку

Здоров’я мішок і жменю добра,

Пригорщі щастя, любові і дружби,

Трішки грошей і багато тепла.

Хай під його великим покровом

Мирно, спокійно проходить життя.

***

З Днем святого Миколая!

Хай світло, мир і ласка

Принесе у Ваш дім

У ритмі зимової казки.

Хай мрії збуваються,

І серце зігріє

Святий Миколай!

***

Зігрій теплом родинним хату,

Додай на душу ти надію.

Хай Миколай принесе щастя

І в серці диво хай зійде.

Щоб кожен день був святковим,

А ніч – повною добрих мрій;

Хай у домі панує щастя,

І радість буде на столі!

