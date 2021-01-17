Інтернет-магазини також повинні обслуговувати клієнтів українською. Роз’яснення від мовного омбудсмена

Перейти на російську або будь-яку іншу матимуть право лише на прохання клієнта

Із 16 січня 2021 року кожен громадянин України повинен отримувати послугу або інформацію державною мовою

Онлайнові магазини, які не мають української версії або обмежуються лише українськомовною головною сторінкою, порушують мовний закон. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«На нашу адресу, якщо прийдуть відповідні скарги, ми будемо надсилати вимоги про усунення порушень. Я думаю, ми обов’язково будемо не тільки контролювати, але й нагадуватимемо наперед про інші норми мовного закону», – розповів він.

Кремінь зазначив, що йдеться про іспит на визначення рівня володіння державною мовою претендентами на державну службу, який розпочнеться з 16 липня.

«Так само складатимуть іспити ті, хто хоче отримати громадянство України. Це цивілізовано, порядно, толерантно. Перехідні періоди, які зафіксовані в українському мовному законі, – це один із тих параметрів, які я називаю лагідною українізацією», – додав Кремінь.

16 січня починає діяти стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка розповсюджується на сферу послуг. Громадяни матимуть право скаржитися на невиконання закону до Уповноваженого із захисту державної мови. Обов’язково до скарги слід додавати докази порушення.

Продавці, перукарі чи персонал банків обов’язково мають звертатися до клієнтів українською мовою. Перейти на російську або будь-яку іншу матимуть право лише на прохання клієнта.

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