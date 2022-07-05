Надпис на упаковці бюргерів спровокував скандал у Росії

Пропагандистське видання заявило, що бургери дискредитують російських солдат

Кафе у Смоленську (Росія) потрапило у скандал через надпис на упаковці бюргерів: «Війна війною, а обід за розкладом». Це сталось після публікації місцевого пропагандистського видання «Readovka67», пишуть «Наші гроші».

Зокрема видання заявило, що бургери, мовляв, дискредитують російських солдат. До них звернулись розгнівані місцеві жителі. Ті хотіли перекусити в улюбленому кафе, але їм принесли бургери в упаковці з написом «Війна війною, а обід за розкладом». У них одразу зник апетит, їм «згадалися родичі військових, які прямо зараз переживають за своїх синів, чоловіків та братів. Виникли думки, що хтось там воює, а ми прохолоджуємось у кафешці».

Пропагандисти спитали, чому обрали цей вислів та чи власники кафе так наголошують на своєму ставленні до «спеціальної військової операції». Через день у кафе «Русский двор» відповіли: «Паттерн для брендбука «Блоньє Бургер» був розроблений дизайнером у форматі татуювання. Основна спрямованість на сучасну молодь. Прикольні слова, вирази. Жодного злого наміру в них немає. Тепер, мабуть, всі чіпляються до слова «війна». Ця фраза придумана не нами і навіть не в цьому столітті».

У кафе підкреслили, що фраза належить королю Пруссії Фрідріху Вільгельму Першому і означає, що солдат завжди має бути нагодований, інакше з нього буде поганий солдат.

Нагадаємо, пропагандист Соловйов вляпався у міжнародний скандал.