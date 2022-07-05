Синоптики попередили про різку зміну погоди у столиці

Можливі затоплення вулиць та падіння дерев

Завтра, 6 липня, у Києві очікуються гроза, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с. Про це повідомили в КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна, триматися якомога далі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

«Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка «Київавтодору». У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської: 044-284-74-19», – йдеться у повідомленні.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей влада закликає негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103.

Нагадаємо, увечері 29 червня Київ потерпав від потопу.

Також ДСНС попередила про особливий рівень пожежної небезпеки.



