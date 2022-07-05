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    Новини

    Синоптики попередили про різку зміну погоди у столиці

    Очікується дощ та сильні пориви вітру - Синоптики попередили про різку зміну погоди у столиці
    Очікується дощ та сильні пориви вітру
    фото з відкритих джерел

    Можливі затоплення вулиць та падіння дерев

    Завтра, 6 липня, у Києві очікуються гроза, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с. Про це повідомили в КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

    Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна, триматися якомога далі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

    «Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка «Київавтодору». У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської: 044-284-74-19», – йдеться у повідомленні.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей влада закликає негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103.

    Нагадаємо, увечері 29 червня Київ потерпав від потопу.

    Також ДСНС попередила про особливий рівень пожежної небезпеки.

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    Теги: росія окупанти прогноз погоди ДСНС війна Укргідрометцентр Україна КМДА окупація #stoprussia
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    Синоптики попередили про різку зміну погоди у столиці