«Спутник» не дозволений ВООЗ. Прикордонники завертають туристів, щеплених російською вакциною

Громадянам потрібно мати документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених

Результати тесту про Covid-19 та документ про вакцинацію, що пред’являються на кордоні, мають містити достатню інформацію. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Держприкордонслужба отримала роз’яснення від Міністерства охорони здоров’я та просить громадян врахувати інформацію про те, як мають бути оформлені такі документи, та якими вакцинами мають бути імунізовані громадяни.

Зокрема, за останні два дні в пунктах пропуску через державний кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в’їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною «Спутник V».

Як повідомив УП речник ДПСУ Андрій Демченко, на кордоні з Росією за ці два дні було зафіксовано 15 таких спроб з боку громадян РФ.

Демченко наголосив, що документ про щеплення «Спутником» не дає права на в’їзд в Україну, оскільки ця вакцина не включена до переліку ВООЗ.

Згідно з останньою постановою уряду, що спрощує перетин кордону під час карантину, іноземним громадянам та особам без громадянства для в'їзду в Україну (у т.ч. власникам посвідки на тимчасове проживання в Україні), окрім обов’язкового полісу страхування від Covid-19 , необхідно мати або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту, який проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого англійською мовою або з перекладом англійською мовою.