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    Російський розвідник. У Польщі арештували ексдіяча проросійської партії за підозрою у шпигунстві

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    Участь у діяльності іноземної розвідки проти Республіки Польща карається позбавленням волі від одного до 10 років - Російський розвідник. У Польщі арештували ексдіяча проросійської партії за підозрою у шпигунстві
    Участь у діяльності іноземної розвідки проти Республіки Польща карається позбавленням волі від одного до 10 років
    Фото: з відкритих джерел

    Багато років Януш був пов'язаний з партією «Зміна», відомою своєю проросійською діяльністю

    Польська Агенція внутрішньої безпеки затримала колишнього діяча проросійської партії «Зміна» Януша Н. за підозрою у шпигунстві на користь РФ. Про це повідомляє Polsat News.

    Речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин повідомив, що підозрюваного затримали у Білостоці 31 травня. Йому висунули звинувачення на користь спецслужб РФ всупереч інтересам Польщі.

    Затриманий не визнає своєї вини, однак 2 червня районний суд Варшави постановив арештувати його на три місяці.

    Участь у діяльності іноземної розвідки проти Республіки Польща карається позбавленням волі від одного до 10 років.

    Під час операції з затримання Агентство внутрішньої безпеки здійснили обшуки місць проживання Януша Н. та місць пов’язаних з ним осіб. «В ході операції були вилучені гроші на суму понад 300 000 злотих та велика кількість носіїв даних», – повідомила прокуратура. Жарин зазначив, що частина коштів, знайдених під час обшуків, була в євро.

    Слідчі встановили, що Януш Н. активно діяв на користь Російської Федерації і посилив свою активність після того, як його соратник раніше був заарештований за підозрою у шпигунстві.

    «Януш Н. на прохання людей, які працюють на російську розвідку, намагався налагодити контакт з польськими та іноземними політиками, включаючи тих, хто працює в Європарламенті», – повідомили в прокуратурі.

    «Його діяльність була частиною російських проєктів пропаганди та дезінформації, спрямованих на послаблення позицій Польщі в ЄС та на міжнародній арені», – оцінили вони.

    За даними польських ЗМІ, багато років Януш Н. був пов'язаний з партією «Зміна», відомою своєю проросійською діяльністю. Він також був одним із соратників Матеуша Піскорського, якого у 2018 році звинуватили у шпигунстві на користь Росії та Китаю. Піскорський отримував за це щедру винагороду і вже провів три роки за гратами.

    Нагадаємо, глава канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив, що хакери зламали його приватну електронну пошту і отримали доступ до соцмереж з метою дезінформаційної кампанії.

    Теги: ЄС Росія прокуратура Польща шпигун
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    Російський розвідник. У Польщі арештували ексдіяча проросійської партії за підозрою у шпигунстві