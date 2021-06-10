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    Подолання пандемії: Лідери G7 нададуть Covid-вакцини в бідні країни

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    Вакцини будуть доставлені в 92 країни з низькими доходами і в Африканський союз - Подолання пандемії: Лідери G7 нададуть Covid-вакцини в бідні країни
    Вакцини будуть доставлені в 92 країни з низькими доходами і в Африканський союз
    Фото: gov.ua

    Bloomberg повідомляє, що за результатами саміту готується документ, в якому викладається план з припинення пандемії Covid-19 до грудня 2022 року

    На саміті у Великобританії лідери країн «Великої сімки» (G7) оголосять про постачання вакцин від коронавірусу в країни з низькими доходами. Йдеться про постачання 1 млрд доз вакцин у 2022 році. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

    Лідери країн G7 хочуть таким чином допомогти провести вакцинацію 80% дорослого населення в усьому світі.

    Видання повідомляє, що за результатами саміту готується документ, в якому викладається план з припинення пандемії Covid-19 до грудня 2022 року.

    «На саміті в Корнуоллі президенти і прем'єр-міністри пообіцяють доставити принаймні 1 мільярд додаткових доз вакцин протягом наступного року, щоб допомогти охопити 80% дорослого населення світу, згідно з проектом комюніке, які є в розпорядженні Bloomberg News», - пише видання.

    За словами джерела, вакцини будуть доставлені в 92 країни з низькими доходами і в Африканський союз. Байден оголосить про цей план у четвер у своєму виступі перед початком саміту.

    Раніше стало відомо, що адміністрація Байдена закупить 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer, щоб пожертвувати іншим країнам.

    Нагадаємо, за добу, 9 червня в Україні зафіксували 1 785 нових випадків захворювання на Covid-19. Серед нових хворих – 77 дітей та 73 медиків.

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    Теги: ЄС вакцинація коронавірус
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    Подолання пандемії: Лідери G7 нададуть Covid-вакцини в бідні країни