У Вашингтоні почався похорон 41-го президента США Джорджа Буша-старшого трансляція



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По всій країні сьогодні оголошено національний траур у зв'язку з прощанням з видатним лідером держави

На церемонії також очікується присутність нинішнього й чотирьох колишніх голів держав

Понад три тисячі людей очікують сьогодні біля Національного кафедрального собору в Вашингтоні на прощальній церемонії з Джорджем Бушем-старшим - видатним американським політиком, віце-президентом і президентом США. Про це повідомляє «Укрінформ».

На церемонії також очікується присутність нинішнього й чотирьох колишніх голів держав.

«Це не похорон, це день відзначення великої людини, яка провела довге й достойне життя. Його не вистачатиме!»- зауважив сьогодні зранку середи нинішній голова Білого дому Дональд Трамп.

По всій країні сьогодні оголошено національний траур у зв'язку з прощанням з видатним лідером держави.

Джордж Уокер Герберт Буш був одним із наймолодших пілотів ВПС США під час Другої світової війни, конгресменом від штату Техас, постійним представником США при ООН, головою Республіканського національного комітету, посланником США в Китаї, директором ЦРУ, віце-президентом за часів Рональда Рейгана та 41-м президентом США.

На церемонії прощання в Вашингтоні очікують колишніх президентів Барака Обаму, Джорджа Буша-молодшого, Білла Клінтона та Джиммі Картера. Очікується також присутність багатьох лідерів з усього світу.