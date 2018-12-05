Спецпрокурор США Мюллер: Майкл Флінн надав значну допомогу розслідуванню



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Особливо цінною для розслідування була згода Майкла Флінна працювати із самого початку

Всього було проведено 19 інтерв’ю в рамках розслідувань

Відомство спеціального прокурора США Роберта Мюллера заявило, що колишній радник із національної безпеки президента Майкл Флінн значно допоміг розслідуванню справи щодо втручання Росії у вибори. Як наслідок, колишній співробітник адміністрації Дональда Трампа має отримати або незначний тюремний термін за неправду, сказану ФБР, або взагалі уникнути ув’язнення.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Всього в рамках низки розслідувань прокуратура провела 19 інтерв’ю із Майклом Флінном.

Відомство Мюллера заявляє, що в рамках роботи колишній радник із національної безпеки Трампа надав важливі свідчення і документи. Особливо цінною для розслідування була згода Майкла Флінна працювати із самого початку, оскільки він був одним із небагатьох, хто мав достатньо інформації щодо питань можливої змови із РФ і російського втручання у вибори 2016 року.

Згода колишнього генерала співпрацювати із слідством, на думку офісу спецпрокурора, могла також переконати інших свідків почати співпрацювати.

Раніше повідомлялося, що колишній керівник президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, який уклав досудову угоду зі слідством по справі, яка загрожує йому ув'язненням до 10 років, порушив умови цієї домовленості.