Стало відомо, де і коли поховають Джорджа Буша-старшого



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Похорони відбудуться в четвер, 6 грудня

41-го президента США Джорджа Буша-старшого поховають на території президентської бібліотеки, названої в його честь, при Техаському аграрному та машинобудівному університеті в місті Коледж-Стейшен.

Про це повідомляється на сайті навчального закладу.

Буш-старший буде похований на ділянці його сім'ї біля бібліотеки. Там же і була похована його дружина - Барбара Буш, їхня дочка Робін, яка померла в 1953 році в трирічному віці.

У понеділок, 3 грудня, тіло Джорджа Буша-старшого перевезуть на літаку з Х'юстона, де він помер, в Вашингтон, де труна з тілом покійного буде перебувати до 5 грудня у центральній ротонді Капітолію.

У середу в Кафедральному соборі столиці США пройде меморіальна служба. В цей день в країні буде оголошено жалобу.

У четвер, 6 грудня, тіло колишнього президента США прибуде в Коледж-Стейшн. Там попрощатися з них можуть усі охочі. Церемонія поховання буде закритою, але студенти і викладачі університету зможуть спостерігати за процесією.

Нагадаємо, у віці 94 років помер колишній президент США Джордж Буш-старший.

У квітні цього року у віці 92 років померла колишня перша леді США Барбара Буш. Барбара страждала від серцевої недостатності і захворювання легенів.