Британія розраховує на США у створенні угрупування супутників



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Супутникова система ЄС коштує 9 млрд. фунтів і має складатися із 30 супутників

Лондон вклав у створення системи ЄС Galileo 1,2 млрд. фунтів

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив про те, що офіційний Лондон відкритий до взаємодії із Вашингтоном щодо створення нової системи глобального позиціонування. До такого рішення британську сторону штовхає те, що ЄС відмовив Великій Британії в подальшій участі в проекті Galileo щодо створення загальноєвропейської системи супутників. Про це повідомляє ресурс Defense News.

За словами Гевіна Вільямсона мова не йде про створення конкурента для системи GPS. На його думку жодна країна не хотіла б покладатися лише на одну систему глобального позиціонування. Британський міністр оборони нагадав, при цьому, що ЄС ніколи не надавав доступ США до своєї супутникової системи Galileo.

Супутникова система ЄС коштує 9 млрд. фунтів і має складатися із 30 супутників. 24 супутники при цьому будуть постійно функціонувати, а іще 6 перебуватимуть в резерві на орбіті. Лондон вклав в створення єдиної системи ЄС Galileo 1,2 млрд. фунтів на сьогоднішній день, а також надав систему закодованої передачі військової інформації.

Після відмови Брюсселю надавати Лондону доступ до даних супутникової системи навігації у Великої Британії не залишилося іншого шляху окрім як спробувати створити власне угруповання супутників, як відзначив Гевін Вільямсон. Парламент країни в серпні 2018 року виділив 92 млн. фунтів для початку вивчення можливих опцій щодо розбудови своєї системи супутникової навігації.