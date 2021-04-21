В Індонезії зник підводний човен з екіпажем на борту

Підводний човен KRI Nanggala 402 був побудований у Німеччині в 1981 році

Попередньо відомо, що втрата зв’язку відбулась за 96 кілометрів від острова Балі

В Індійському океані пропав підводний човен Військово-морських сил Індонезії із 53 членами екіпажу на борту. Про це інформує Deutsche Welle.

Попередньо відомо, що втрата зв’язку відбулась за 96 кілометрів від острова Балі. Командувач Національними збройними силами Індонезії маршал Хаді Тьяджанто повідомив національній газеті Kompas, що підводний човен KRI Nanggala-402 зник у водах приблизно за 100 кілометрів на північ від острова Балі близько 3 годині ночі за місцевим часом.

«Щойно було видано дозвіл на занурення, після отримання дозволу контакт був негайно втрачений», – розповів він газеті.

Підводний човен KRI Nanggala 402 був побудований у Німеччині в 1981 році. Він може розвивати крейсерську швидкість до 21,5 вузла. Субмарина брала участь у торпедних навчаннях у водах Північного Балі, але не передала дані про результати навчань до штабу, повідомив офіційний представник першого адмірала Індонезії Джуліус Віджохоно.

Тим часом, економічний суд єгипетського міста Ісмаїлія наклав арешт на судно Ever Given, яке на шість днів заблокувало Суецький канал. Про це повідомляє Bloomberg.

Умовою зняття арешту є повне відшкодування збитків власником судна — а це $916 млн.