Єгипет заарештував судно, яке блокувало Суецький канал

Блокування Суецького каналу коштувало світовій торгівлі майже в $400 млн за годину

Єгипетський суд вимагає від власника судна майже $1 млрд компенсації

Економічний суд єгипетського міста Ісмаїлія наклав арешт на судно Ever Given, яке на шість днів заблокувало Суецький канал. Про це повідомляє Bloomberg.

Умовою зняття арешту є повне відшкодування збитків власником судна — а це $916 млн.

Адміністрація Суецького каналу пояснила, що компенсація необхідна для покриття збитків за транзитні збори, пошкодження каналу під час днопоглиблювальних робіт, а також витрат на обладнання та робочу силу.

Крім того чиновники підрахували, що Єгипет за час майже тижневого блокування каналу щодня втрачав близько 15 мільйонів доларів транзитних зборів.

Лондонська фінансова фірма Refinitiv стверджує, що Єгипет втратив всього близько 95 мільйонів доларів транзитних зборів через блокування.

Проте досі незрозуміло, хто оплатить вимогу Єгипту. Тим часом, корабель, його вантаж та екіпаж, який складається з 25 індійських моряків, залишатимуться на якорі у Єгипті до завершення розслідування.

Зазначимо, що аварія контейнеровоза Ever Given, який майже тиждень блокував Суецький канал, на ритмічність відвантаження українського експорту не вплинула.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз блокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах, воно проходило через канал зранку у вівторок, 23 березня.

Власник судна повідомив, що Ever Given потрапило на мілину через порив вітру. Керівництво Суецького каналу не виключає, що до інциденту призвели технічні чи людські помилки. Наразі триває розслідування причин інциденту.

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі, який перевозить товари між Європою, Азією та Північною Америкою. Канал постійно розширюють, щоб дозволити рухатися більшій кількості кораблів. Через Суецький канал здійснюють приблизно 12% світової торгівлі.

Експерти вважають, що інцидент матиме наслідки для світової торгівлі, оскільки призведе до затримки постачання товарів у різні куточки світу. Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.

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