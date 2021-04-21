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    У США колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда

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    У США колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда - У США колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда
    У США колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда
    Фото: з відкритих джерел

    Шовену загрожує до 40 років тюремного ув'язнення

    У США колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда. Таке рішення виніс суд. Про це повідомляє The New York Times.

    «Після 10-годинного обговорення протягом двох днів після судового розгляду, що тривав три тижні, присяжні визнали Човіна винним у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда", - йдеться в повідомленні.

    Заначається, що Шовену загрожує до 40 років тюремного ув'язнення, але, швидше за все, він отримає менший термін. Передбачуваний вирок за вбивство другого ступеня становить 12,5 років, хоча штат зажадав більш суворого вироку.

    Вирок був оголошений в суді і транслювався по телебаченню в прямому ефірі по всій країні.

    Теги: суд США вбивство вирок
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