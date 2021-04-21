У США колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда
Шовену загрожує до 40 років тюремного ув'язнення
«Після 10-годинного обговорення протягом двох днів після судового розгляду, що тривав три тижні, присяжні визнали Човіна винним у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда", - йдеться в повідомленні.
Заначається, що Шовену загрожує до 40 років тюремного ув'язнення, але, швидше за все, він отримає менший термін. Передбачуваний вирок за вбивство другого ступеня становить 12,5 років, хоча штат зажадав більш суворого вироку.
Вирок був оголошений в суді і транслювався по телебаченню в прямому ефірі по всій країні.