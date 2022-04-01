$1 млн за корабель окупантів: Рада призначила винагороду за російську бойову техніку

Закон також підтримає наші «тракторні війська» і безпосередньо військовослужбовців

Депутати Верховної Ради 1 квітня ухвалили за основу та в цілому законопроєкт про винагороди за добровільно передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Цей закон має зменшити негативні наслідки збройної агресії РФ проти України та бойовий потенціал окупантів. Окрім того, на думку депутатів, грошова винагорода має стати для військових РФ стимулом для припинення воєнних дій. Крім виплат, їм гарантуватимуть збереження таємниці факту передавання, безпечне перебування на території України, сприятимуть в отриманні нових документів та виїзді в третю країну.

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що цей закон також підтримає наші «тракторні війська» і безпосередньо військовослужбовців: виплати зможуть отримати і військові ЗСУ, і звичайні громадяни України, які захоплять боєздатну техніку.

«В історії цієї війни вже є випадки передавання окупантами російської техніки ЗСУ [...] Ворог все ще має багато воєнних машин, значно більше, ніж ми. Маємо поповнювати парк нашої техніки в усі доступні способи», – написала вона.

За добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора обіцяють: