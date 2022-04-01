«Мы уходим из-под Киева»: Російські пропагандисти б’ються в істериці

Вірити росіянам не варто, адже британська розвідка попереджає: найближчими днями в передмістях Києва очікуються запеклі бої

Російські пропагандисти б'ються в істериці через відступ армії РФ із деяких напрямків в Україні. Зокрема, події прокоментував військовий кореспондент «Комсомольської правди» Олександр Коц. Його запис репостнув один із найскандальніших пропагандистів Володимир Соловйов, який сам навіть не знайшов слів.

«Коли стали з'являтися фото жовто-блакитних прапорів там, де ми були ще кілька днів тому, заперечувати очевидне стало безглуздо. Ми йдемо з-під Києва. Відводимо свої підрозділи за стрічку. Я не політик і не генерал, у мене немає всієї картини перед очима. Я не знаю, чому було ухвалено таке рішення», – сумує Коц.

Він заспокоює себе тим, що війна нібито ще продовжуватиметься. Журналіст заявив, що «ніщо не забере подвигу» російських окупантів, які вторглися на українську землю.

Соловйов репостнув Коца, бо сам слів не знайшов

«Війна тільки починається. Потім розбиратимемося, хто має рацію, хто винен. Треба робити висновки і йти далі. До кінця. Я залишаюся з нашою армією», – заявив він.

Збройні сили України сьогодні, 1 квітня, увійшли до Бучі на Київщині. І як вже відомо, окупанти замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли.

Окрім цього, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі заявив, що ЗСУ звільнили також Бородянку Київської області. Російські окупанти залишили Гостомель майже без бою. Так, військовослужбовець ЗСУ повідомив, що місто зараз деокуповане. Британська розвідка попередила, що найближчими днями в передмістях Києва очікуються запеклі бої.

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