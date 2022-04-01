«Азов» запевнив окупантів, що ті не отримають грошей від Путіна (відео)

Рашистів чекає лише ганьба

Полк «Азов» записав відеозвернення до рашистських загарбників. Українські захисники доступно пояснили, чому окупантам не варто чекати на пільги та винагороду від своєї держави.

«Запам'ятайте, що ваші сім'ї у разі вашої загибелі не отримають нічого. Ви у разі інвалідності – не отримаєте нічого. Нічого, крім звання, військовий злочинець.

Незабаром цю війну визнають злочинною. І жодних пільг не буде. Буде новий Хасавюрт. У бажанні показати світові нову та велику Росію влада особисто поставила хрест на її майбутньому.

Ваших загиблих товаришів незабаром усі забудуть. Вже забули. Ви мали бути новим поколінням. Поколінням майбутнього. А вас пустили під ніж. Просто так. Повертайтеся додому. Для вас це єдиний вихід із ситуації. Крім смерті та каліцтв. Для життя в Росії бути калікою це вирок. Забуття та осуд − ось що на вас чекає в майбутньому», − суворо констатували «азовці».

Для російських солдат ще не пізно зробити правильний вибір, запевняють українські воїни

Нагадаємо, командир полку «Азов», Герой України Денис Прокопенко вважає, що в теперішніх умовах ще реально провести операцію з деблокади Маріуполя від рашистів.

«Наші солдати воюють за кожний дім і вулицю зі сподіваннями, що рано чи пізно буде проведено операцію з деблокади Маріуполя», – заявив «азовець».