Парламент визначив додаткові підстави для звільнення від військової служби

Згідно з законом, було встановлено додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану:

вагітність;

перебування у відпустці для догляду за дитиною або ж звільнення одного з подружжя;

звільнення одного з подружжя в разі, коли обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину (дітей);

виховання неповнолітньої дитини (дітей) самостійно.

Крім того, закон передбачає право на відстрочку від призову за мобілізацією та від призову на строкову службу для жінок і чоловіків із неповнолітніми дітьми, якщо військову службу проходять їхній чоловік або дружина.

Зазначимо, що право на звільнення від військової служби у зв’язку з загальною мобілізацією досі мали лише люди, які досягли 60 років (для вищого офіцерського складу – 64), непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку, а також люди, засуджені до позбавлення чи обмеження волі або позбавлення військового звання.

Нагадаємо, 15 березня Рада також ухвалила закон про звільнення від військової служби людей з інвалідністю та тих, хто доглядає за такими людьми або за тяжкохворими дітьми.

Додамо, що 1 квітня Рада відновила військову прокуратуру.

Тим часом російські контрактники з Калінінграда відмовилися від участі у війні.

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