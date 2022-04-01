Парламент визначив додаткові підстави для звільнення від військової служби
Хто тепер не підлягає мобілізації?
Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє звільняти від військової служби деякі додаткові категорії громадян.
«За» проголосували 317 народних депутатів. Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Згідно з законом, було встановлено додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану:
- вагітність;
- перебування у відпустці для догляду за дитиною або ж звільнення одного з подружжя;
- звільнення одного з подружжя в разі, коли обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину (дітей);
- виховання неповнолітньої дитини (дітей) самостійно.
Крім того, закон передбачає право на відстрочку від призову за мобілізацією та від призову на строкову службу для жінок і чоловіків із неповнолітніми дітьми, якщо військову службу проходять їхній чоловік або дружина.
Зазначимо, що право на звільнення від військової служби у зв’язку з загальною мобілізацією досі мали лише люди, які досягли 60 років (для вищого офіцерського складу – 64), непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку, а також люди, засуджені до позбавлення чи обмеження волі або позбавлення військового звання.
Нагадаємо, 15 березня Рада також ухвалила закон про звільнення від військової служби людей з інвалідністю та тих, хто доглядає за такими людьми або за тяжкохворими дітьми.
Додамо, що 1 квітня Рада відновила військову прокуратуру.
Тим часом російські контрактники з Калінінграда відмовилися від участі у війні.