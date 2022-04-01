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    Парламент визначив додаткові підстави для звільнення від військової служби

    Закон передбачає право на відстрочку від призову - Парламент визначив додаткові підстави для звільнення від військової служби
    Закон передбачає право на відстрочку від призову
    фото: Міноборони

    Хто тепер не підлягає мобілізації?

    Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє звільняти від військової служби деякі додаткові категорії громадян.

    «За» проголосували 317 народних депутатів. Закон набирає чинності з дня його опублікування.

    Згідно з законом, було встановлено додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану:

    • вагітність;
    • перебування у відпустці для догляду за дитиною або ж звільнення одного з подружжя;
    • звільнення одного з подружжя в разі, коли обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину (дітей);
    • виховання неповнолітньої дитини (дітей) самостійно.

    Крім того, закон передбачає право на відстрочку від призову за мобілізацією та від призову на строкову службу для жінок і чоловіків із неповнолітніми дітьми, якщо військову службу проходять їхній чоловік або дружина.

    Зазначимо, що право на звільнення від військової служби у зв’язку з загальною мобілізацією досі мали лише люди, які досягли 60 років (для вищого офіцерського складу – 64), непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку, а також люди, засуджені до позбавлення чи обмеження волі або позбавлення військового звання.

    Нагадаємо, 15 березня Рада також ухвалила закон про звільнення від військової служби людей з інвалідністю та тих, хто доглядає за такими людьми або за тяжкохворими дітьми.

    Додамо, що 1 квітня Рада відновила військову прокуратуру.

    Тим часом російські контрактники з Калінінграда відмовилися від участі у війні.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада депутат війна закон військові мобілізація Україна окупація парламент звільнення #stoprussia
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    Парламент визначив додаткові підстави для звільнення від військової служби