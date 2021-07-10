10 липня: яке свято та чому сьогодні не можна матюкатися
Віряни вшановують пам’ять Самсона странноприїмця – сина благочестивих і заможних римлян
За народним календарем 10 липня відзначається Самсон Сеночний або ж сіногной.
10 липня віряни шанують пам'ять Самсона – сина благочестивих і заможних римлян. На Багамських островах святкують День незалежності, в Мавританії – День армії, а в Росії відзначають День військової слави.
Яке релігійне свято
У православній церкві 10 липня вшановують пам’ять Самсона странноприїмця – сина благочестивих і заможних римлян. Самсон у свій час отримав хорошу освіту і, зокрема, вивчав лікарське мистецтво. Завдяки доброму серцю, він безоплатно допомагав хворим людям.
Коли батьки Самсона померли, то він звільнив всіх рабів, а стан роздав бідним і убогим. Бог побачив благі справи Самсона і нагородив його даром чудотворення. У той час країною керував імператор Юстиніан, який тяжко захворів і покликав цілителя Самсона, звернувшись до нього за допомогою.
Самсону варто було тільки доторкнутися до хворого місця – і Юстиніан став здоровим. Імператор вирішив щедро нагородити Самсона, але він від подяки відмовився і попросив просто побудувати лікарню і притулок для знедолених. Після цього сам Самсон став керувати лікарнею і притулком, до кінця життя допомагаючи ближнім.
Народні прикмети на 10 липня
Дощ на Самсона – дощі будуть постійно йти аж до самого Бабиного Літа
Кучеряві хмари 10 липня пливуть з північної сторони, то це віщує посуху. Якщо хмари пливуть із Заходу, то буде погана погода.
Сіно зеленого кольору на Самсона – буде багато гречаної каші. Чорне сіно 10 липня віщує багатий рік на пшоняну кашу.
На листі кінського щавлю з’явилися липкі крапельки соку – прикмета того, що через два дні піде дощ.
Що не можна робити 10 липня
- 10 липня не можна вживати нецензурних висловів та намагатись образити друзів та малознайомих людей
- Не можна погано думати про оточення та про себе
- Не можна займатись важкою фізичною працею та городом
- Не можна дивитись у дзеркало до світанку
- Не можна їсти багато шкідливих смаколиків.
- Кричати або сварити когось
- Не можна викидати залишки зі столу
- Не варто зривати живі квіти.
Іменини: хто 10 липня святкує день ангела
У п'ятницю, 10 липня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Іоанна (Жанна), Мартин.