В Ужгороді презентували першу двомовну мініскульптуру (фото)

Фігурку встановили в Ужгороді після Дня незалежності, який в США відсвяткували 4 липня

На Закарпатті встановили першу мініскульптуру, що розмовляє двома мовами. Про це інформує Укрінформ.

Це творіння присвячене виступу в місті на початку ХХ століття всесвітньо відомого американського колективу «Дикий Захід» на чолі з Баффало Біллом.

Історик Ігор Прохненко розповів: «Мініатюрка, з одного боку, показує, яка цікава подія відбулася в Ужгороді: найбільш масова, видовищна і красива атракція в історії нашого міста. Сучасні містяни про неї майже нічого не знають. З іншого боку, демонструє, де саме були межі Ужгорода у 1906 році».

Відомо, що скульптуру встановили в Ужгороді після Дня незалежності, який в США відсвяткували 4 липня. Вона має аудіоcупровід, відповідно може сама про себе розповісти двома мовами: українською та англійською. Достатньо лише зісканувати на телефон QR-код, і Баффало Білл розповість про гастролі свого колективу в Ужгороді.

Новий культурний та історичний об’єкт в Ужгороді покликаний розширити туристичну мапу міста й викликати інтерес у мандрівників.

Скульптурка Баффало Біла має сучасну систему захисту: у разі потенційної загрози пошкодження, вона зможе надіслати у правоохоронні органи сигнал про небезпеку.

Додамо, що 30 травня, в День Києва, на в’їзді в екстрім-парк «Xpark» на острові Муромець відкрили нову скульптурну композицію «Малюк-серфер – Зозулька».

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