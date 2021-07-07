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    В Ужгороді презентували першу двомовну мініскульптуру (фото)

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    Новий культурний та історичний об&rsquo;єкт в Ужгороді покликаний привабити туристів - В Ужгороді презентували першу двомовну мініскульптуру (фото)

    Новий культурний та історичний об’єкт в Ужгороді покликаний привабити туристів

    Фото: Укрінформ

    Фігурку встановили в Ужгороді після Дня незалежності, який в США відсвяткували 4 липня

    На Закарпатті встановили першу мініскульптуру, що розмовляє двома мовами. Про це інформує Укрінформ.

    Це творіння присвячене виступу в місті на початку ХХ століття всесвітньо відомого американського колективу «Дикий Захід» на чолі з Баффало Біллом.

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    В Ужгороді презентували першу двомовну мініскульптуру (фото)
    В Ужгороді презентували першу двомовну мініскульптуру (фото)
    В Ужгороді презентували першу двомовну мініскульптуру (фото)

    Історик Ігор Прохненко розповів: «Мініатюрка, з одного боку, показує, яка цікава подія відбулася в Ужгороді: найбільш масова, видовищна і красива атракція в історії нашого міста. Сучасні містяни про неї майже нічого не знають. З іншого боку, демонструє, де саме були межі Ужгорода у 1906 році».

    Відомо, що скульптуру встановили в Ужгороді після Дня незалежності, який в США відсвяткували 4 липня. Вона має аудіоcупровід, відповідно може сама про себе розповісти двома мовами: українською та англійською. Достатньо лише зісканувати на телефон QR-код, і Баффало Білл розповість про гастролі свого колективу в Ужгороді.

    Новий культурний та історичний об’єкт в Ужгороді покликаний розширити туристичну мапу міста й викликати інтерес у мандрівників.

    Скульптурка Баффало Біла має сучасну систему захисту: у разі потенційної загрози пошкодження, вона зможе надіслати у правоохоронні органи сигнал про небезпеку.

    Додамо, що 30 травня, в День Києва, на в’їзді в екстрім-парк «Xpark» на острові Муромець відкрили нову скульптурну композицію «Малюк-серфер – Зозулька».

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    Теги: США туризм мистецтво Ужгород Україна
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    В Ужгороді презентували першу двомовну мініскульптуру (фото)