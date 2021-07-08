На Дніпропетровщині розквітло понад 400 кущів лаванди (відео)

Після сезону цвітіння квіти використовують на чайний збір

На Дніпропетровщині, у селі Соколове, розквітло лавандове поле. Це експериментальна ділянка площею пів гектара, де люди досліджували, як будуть рости кущі під крапельним поливом. Про це розповів керівник місцевої екоферми Іван Дранько На фермі не очікували на таке швидке цвітіння, повідомляє «Суспільне».

Лаванда на екофермі росте з квітня минулого року. Завдяки крапельному поливу почала квітнути раніше, ніж очікували.

«Взагалі в нас в голові ще є стереотипи, що лаванда в нас не росте, що це досить-таки складна культура, що вона така вибаглива. Вона росте, росте гарно, але за нею потрібен особливий догляд», – розповіла агрономка Наталія Ніколаєнко.

Рослинам не додають жодних хімікатів: лаванда любить бідні ґрунти. «Вона любить суглинки, любить піщані. В нас тут до речі трохи суглинок, він більш структурований, і дуже на ньому зручно, бо у ньому не затримується сильно волога», – каже вона.

На ділянці завбільшки пів гектара росте близько чотирьохсот кущів двох сортів. «Тут ми можемо наочно побачити різницю між англійською та між французькою лавандою. Французька – темніша. Англійська – більш світла. І також у французької більш вузькі листочки, в англійської – більш лапаті», – пояснила агрономка.

Після сезону цвітіння квіти використовують на чайний збір.

Тим часом, на Закарпатті квітує найбільша в Україні приватна альпійська гірка. Мандрівник-біолог Віктор Ганущин, який створив цю красу, розповів, що раніше це була купа з чотирьох «КамАЗів» каміння, яке попередні власники ділянки привезли для будівництва. У 2009 році пан Віктор придбав цю землю. «Вирішив, що робитиму альпійську гірку, «танцював» від великих каменюк, які не можна було зрушити з місця. За два роки завершив. Тут ще два «ЗІЛи» мучки, лісової землі й торфу. Й нині моя альпійська гірка – найбільша серед приватних в Україні», – розповів біолог.

Також, неподалік від Вінниці у селі Ксаверівка розцвіло лавандове поле.