Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні

Найближчий дощ у столиці можливий на Петра й Павла, 12-го липня

У більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +31 +34 градусів

В Україні встановила справжня літня спека із температурою повітря +29+33 градуси, що поєднуватиметься із сухим повітрям. Опадів в Україні завдяки антициклону не буде, про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

«Опадів в Україні завдяки антициклону не буде, лише завтра на крайньому заході близькість атмосферного фронту зумовить короткочасні локальні грозові дощі.

Пізно ввечері 10-го липня та вдень 11-го липня дощі з грозами місцями пройдуть також у південній частині України», – йдеться у повідомленні.

Завтра, 10 липня в Україні очікується спекотна погода. Протягом доби стовпчики термометрів в більшості областей будуть підійматися до +31 +34 градусів.

У Києві на вихідні буде сухо та спекотно. «Субота та неділя передбачаються сухими та спекотними. Температура повітря протягом дня становитиме +30+32 градуси.

Найближчий дощ у столиці можливий на Петра й Павла, 12-го липня», – зазначає Діденко.

Проте спека в Україні все одно триватиме. Орієнтовно, вона ще побуде весь наступний тиждень.

Послаблення спеки можливе з 18-19 липня, поширюватиметься свіжість спочатку із західних областей України. Проте на Сході гаряча погода триватиме й далі.

Як раніше повідомляли, що для охочих провести відпустку біля моря цього тижня встановиться найсприятливіша погода. На українському узбережжі Чорного та Азовського морів у четвер ще пройдуть місцями дощі. Але до кінця поточного робочого тижня на зміну циклону прийде антициклон, на морських курортах України стане жарко, до +31 °С вдень.