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    1000% посадового окладу – ДБР повідомило про підозру екскерівнику ДФС

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    ДБР повідомляє, що екс керівник ДФС завдав збитків державі на суму&nbsp;300 000 гривень - 1000% посадового окладу – ДБР повідомило про підозру екскерівнику ДФС
    ДБР повідомляє, що екс керівник ДФС завдав збитків державі на суму 300 000 гривень

    Екскерівник ДФС видав накази про встановлення собі надбавок за інтенсивність праці у період 2019-2020 років

    Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків керівника Державної фіскальної служби України. Про це йдеться на сайті ДБР.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що нині екскерівник ДФС видав накази про встановлення собі надбавок за інтенсивність праці у період 2019-2020 років без відповідного погодження з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.

    «У результаті таких дій підозрюваного Державному бюджету Україні завдано збитків у сумі понад 300 000 гривень», ─ йдеться у повідомленні.

    Таким чином колишньому керівнику Державної фіскальної служби України повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

    У ДБА інформують, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.

    Оскільки місце знаходження підозрюваного на даний час не встановлено, виконувачу обов’язки керівника Державної фіскальної служби України повідомлено про підозру в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

    До відома, з 23 липня 2019 року і до 12 лютого 2020 року виконувачем обов’язків керівника Державної фіскальної служби України був Денис Гутенко, а з лютого 2020 року на цій посаді працював Сергій Солодченко.

    25 листопада Кабмін змінив голову Фіскальної служби. Замість Сергія Солодченка тимчасово керувати відомством був призначений Дмитро Сосинович, який раніше працював у ДФС Житомирської області. А перед цим тимчасово очолював ДФС Олександр Власов.

    9 грудня головою Фіскальної служби став топ-чиновник часів Януковича.

    Теги: ДФС Офіс Генерального прокурора Державне бюро розслідувань премія
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