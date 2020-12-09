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    Події в Україні

    На Буковині з пострілами зупиняли контрабандистів із цигарками

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    Чернівецькі прикордонники з пострілами зупиняли контрабандистів із цигарками - На Буковині з пострілами зупиняли контрабандистів із цигарками
    Чернівецькі прикордонники з пострілами зупиняли контрабандистів із цигарками

    На вимогу зупинитися порушники кинули свої ноші та кинулися тікати

    Прикордонники Чернівецького загону напередодні завадили двом спробам переміщення контрабандних сигарет до Румунії.

    Про це розповіли у пресслужбі прикордонного загону.

    Першу групу осіб з громіздкими ношами, яка в темряві пробиралася біля кордону з Румунією, виявив учора ввечері наряд відділу «Фальків».

    З метою припинення правопорушення прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів.

    На вимогу зупинитися порушники кинули свої ноші та кинулися тікати. Вони залишили 8 ящиків, в яких було 4000 пачок без марок акційного податку.

    Ще майже тисячу пачок сигарет без марок акцизного податку виявив на відстані близько 1 км від лінії держрубежу один з патрулів відділу «Селятин». Ці два пакунки з тютюновими виробами пачкарі, найімовірніше, теж планували перенести в Румунію.

    Сигарети встановленим порядком буде передано співробітникам ДФС у Чернівецькій області.

    Теги: прикордонники ДФС контрабанда Чернівецька область
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