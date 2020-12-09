На Буковині з пострілами зупиняли контрабандистів із цигарками

На вимогу зупинитися порушники кинули свої ноші та кинулися тікати

Прикордонники Чернівецького загону напередодні завадили двом спробам переміщення контрабандних сигарет до Румунії.

Про це розповіли у пресслужбі прикордонного загону.

Першу групу осіб з громіздкими ношами, яка в темряві пробиралася біля кордону з Румунією, виявив учора ввечері наряд відділу «Фальків».

З метою припинення правопорушення прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів.

На вимогу зупинитися порушники кинули свої ноші та кинулися тікати. Вони залишили 8 ящиків, в яких було 4000 пачок без марок акційного податку.

Ще майже тисячу пачок сигарет без марок акцизного податку виявив на відстані близько 1 км від лінії держрубежу один з патрулів відділу «Селятин». Ці два пакунки з тютюновими виробами пачкарі, найімовірніше, теж планували перенести в Румунію.

Сигарети встановленим порядком буде передано співробітникам ДФС у Чернівецькій області.