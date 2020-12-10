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    Офіс генпрокурора відкрив справу проти нардепа Новинського

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    Вадим Новинський є засновником фінансово-промислової групи &laquo;Смарт-Холдинг&raquo; - Офіс генпрокурора відкрив справу проти нардепа Новинського
    Вадим Новинський є засновником фінансово-промислової групи «Смарт-Холдинг»
    Фото: Вадим Новинский/Facebook

    Кримінальне провадження проти Вадима Новинського відкрито 24 вересня

    Генеральний прокурор Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження проти депутата Верховної Ради Вадима Новинського (позафракційний). Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит РБК-Україна.

    Кримінальне провадження відкрито 24 вересня на виконання рішення Печерського районного суду Києва.

    «Досудове розслідування в зазначеному провадженні здійснюється територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим в Києві», – сказано у відповіді Офісу генпрокурора.

    Заяву до суду з проханням відкрити справу проти Новинського подало ТОВ «Гратант», яке стверджує, що депутат протиправно заволодів майно мережі супермаркетів «Амстор», в тому числі, заставним і іпотечним майном «Укрексімбанку».

    Нагадаємо, Генеральна прокуратура раніше також розслідували справу стосовно Вадима Новинського, який міг бути причетний до незаконного позбавлення волі митрополита Олександра Драбинка. Новинський у справі проходив як свідок, а влітку 2019 року справу закрили.

    У вересні 2019 року Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність, але кримінальне провадження проти нардепа тепер може відкрити тільки генеральний прокурор.

    Вадим Новинський є засновником фінансово-промислової групи «Смарт-Холдинг» та власником блокувального пакету компанії Метінвест. Депутат Ради, 7-го, 8-го та 9-го скликань. Член фракції партії «Опозиційний блок», колишній член «Партії регіонів». Вважається лобістом інтересів РПЦ в Україні.

    Теги: Верховна Рада Офіс Генерального прокурора Вадим Новинський Державне бюро розслідувань
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