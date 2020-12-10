Офіс генпрокурора відкрив справу проти нардепа Новинського

Кримінальне провадження проти Вадима Новинського відкрито 24 вересня

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження проти депутата Верховної Ради Вадима Новинського (позафракційний). Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит РБК-Україна.

Кримінальне провадження відкрито 24 вересня на виконання рішення Печерського районного суду Києва.

«Досудове розслідування в зазначеному провадженні здійснюється територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим в Києві», – сказано у відповіді Офісу генпрокурора.

Заяву до суду з проханням відкрити справу проти Новинського подало ТОВ «Гратант», яке стверджує, що депутат протиправно заволодів майно мережі супермаркетів «Амстор», в тому числі, заставним і іпотечним майном «Укрексімбанку».

Нагадаємо, Генеральна прокуратура раніше також розслідували справу стосовно Вадима Новинського, який міг бути причетний до незаконного позбавлення волі митрополита Олександра Драбинка. Новинський у справі проходив як свідок, а влітку 2019 року справу закрили.

У вересні 2019 року Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність, але кримінальне провадження проти нардепа тепер може відкрити тільки генеральний прокурор.

Вадим Новинський є засновником фінансово-промислової групи «Смарт-Холдинг» та власником блокувального пакету компанії Метінвест. Депутат Ради, 7-го, 8-го та 9-го скликань. Член фракції партії «Опозиційний блок», колишній член «Партії регіонів». Вважається лобістом інтересів РПЦ в Україні.