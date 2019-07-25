11-річного хлопця, який їхав поїздом до Києва, знайшли мертвим біля колій



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Тіло підлітка виявлено в селі Волоське Деражнянського району між залізничними коліями

Загиблий - 11-річний киянин, який цієї ночі потягом «Рахів - Київ» повертався додому з відпочинку

На Хмельниччині поблизу залізничних колій виявили тіла 11-річного підлітка.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

«25 липня, близько 06.00 години на лінію «102» надійшло повідомлення від залізничного техніка про те, що в селі Волоське Деражнянського району між залізничними коліями виявлено тіло підлітка», - заявили в поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці вже встановили особу загиблого. Ним виявився 11-річний киянин, який цієї ночі потягом «Рахів - Київ» повертався додому з відпочинку.

Поліцейські продовжують роботу на місці трагедії, опитують усіх можливих свідків, щоб встановити обставини смерті підлітка.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київщини 21-річний хлопець повертався додому близько 5:30 ранку, крокував вздовж залізничної колії і його збив електропотяг.