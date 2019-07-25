  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    11-річного хлопця, який їхав поїздом до Києва, знайшли мертвим біля колій

    • Розсилка
    <p>Тіло підлітка виявлено в селі Волоське Деражнянського району між залізничними коліями</p> - 11-річного хлопця, який їхав поїздом до Києва, знайшли мертвим біля колій

    Тіло підлітка виявлено в селі Волоське Деражнянського району між залізничними коліями

    Загиблий - 11-річний киянин, який цієї ночі потягом «Рахів - Київ» повертався додому з відпочинку

    На Хмельниччині поблизу залізничних колій виявили тіла 11-річного підлітка.

    Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

    «25 липня, близько 06.00 години на лінію «102» надійшло повідомлення від залізничного техніка про те, що в селі Волоське Деражнянського району між залізничними коліями виявлено тіло підлітка», - заявили в поліції.

    На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

    Читайте також

    Правоохоронці вже встановили особу загиблого. Ним виявився 11-річний киянин, який цієї ночі потягом «Рахів - Київ» повертався додому з відпочинку.

    Поліцейські продовжують роботу на місці трагедії, опитують усіх можливих свідків, щоб встановити обставини смерті підлітка.

    Нагадаємо, у Фастівському районі Київщини 21-річний хлопець повертався додому близько 5:30 ранку, крокував вздовж залізничної колії і його збив електропотяг.

    Читайте також
    Хмельниччина Київ діти потяг залізниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ