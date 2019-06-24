У Бангладеш потяг зійшов з рейок, є загиблі



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За даними місцевих жителів, у результаті аварії загинули близько 10-20 осіб

У Бангладеш поїзд зійшов з рейок в підокрузі Кулаура, в результаті чого загинули шість людей і 67 людей постраждали. Про це повідомляє видання Dhaka Tribune.

Зазначається, що зійшли п'ять вагонів Upaban Express. «Причина аварії - поломка дренажної труби на каналі Барамчал», - поінформували поліцейські і співробітники залізниці.

У поліції повідомили, що один з вагонів впав у канал, ще два впали поруч.

За словами лікарів, двоє загиблих - жінки, четверо - чоловіки.

За даними місцевих жителів, у результаті аварії загинули близько 10-20 осіб.