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    У світі

    У Бангладеш потяг зійшов з рейок, є загиблі

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    За даними місцевих жителів, у результаті аварії загинули близько 10-20 осіб

    У Бангладеш поїзд зійшов з рейок в підокрузі Кулаура, в результаті чого загинули шість людей і 67 людей постраждали. Про це повідомляє видання Dhaka Tribune.

    Зазначається, що зійшли п'ять вагонів Upaban Express. «Причина аварії - поломка дренажної труби на каналі Барамчал», - поінформували поліцейські і співробітники залізниці.

    У поліції повідомили, що один з вагонів впав у канал, ще два впали поруч.

    За словами лікарів, двоє загиблих - жінки, четверо - чоловіки.

    За даними місцевих жителів, у результаті аварії загинули близько 10-20 осіб.

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