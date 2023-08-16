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16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 серпня віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Римлянина
фото з відкритих джерел

Цього дня не рекомендується затівати прибирання в будинку

16 серпня відзначається Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси (День догляду за собою для чоловіків). Віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Римлянина. 

Всесвітній день повітряних зміїв

16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Сучасні повітряні змії використовуються здебільшого задля розваги, як народна традиція та як спорт, але важливо пам’ятати, що від самого початку своєї історії вони були провісниками літаків. Доказом того, що повітряні змії досі викликають цікавість та захоплюють людей в різних країнах, є особливе свято – Всесвітній день повітряних зміїв, який щороку відзначають 16 серпня. 

В Європу повітряних зміїв привезли мандрівники з Азії. Наприклад, Марко Поло, повернувшись з Китаю, залишив дуже точні записи, датовані 1295 роком, у яких описав конструкцію повітряних зміїв та метод їх запуску. Але набагато раніше – у 907 році, в поході київського князя Олега на Царгород, було виготовлено велику кількість літунів у вигляді вершників на конях. Можна уявити, який жах відчула ворожа армія, коли побачила, як просто з неба на неї спускається незліченне русинське військо. 

У німецьких військових манускриптах 1405 року є зображення своєрідних військових штандартів у вигляді повітряних зміїв. Інший текст, датований 1430-м роком, являє собою інструкцію з виготовлення літунів з пергаменту. Картина, написана невідомим голландським художником у 1618 році, зображує дітей, що запускають в небо кайт ромбовидної форми. 

День чоловічої краси

16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

16 серпня щорічно проводиться День чоловічої краси або День догляду за собою для чоловіків.

Цей день вперше стали проводити в Америці у 2007 році. Ініціатором заснування та спонсором проведення свята виступила компанія American Crew, яка спеціалізується на виробництві чоловічих товарів для догляду за собою.

В сучасному суспільстві ще чути відлуння тих стереотипних думок, але поступово підхід до чоловічої краси та догляду змінюється. Свідчення цьому – проведення Дня чоловічої краси. 

Яке сьогодні релігійне свято

16 серпня у церковному календарі відзначається день пам'яті святого Антонія Римлянина. Народився він у 1067 році у благочестивій римській сім'ї. Втративши рано батьків, він роздав свій увесь спадок бідним та вирішив вступити у чернецький стан. Протягом двадцяти років він перебував у одному з пустельних скитів. Згодом, через гоніння латинян на православних віруючих, братія розійшлася. Це змусило святого Антонія багато подорожувати та змінювати місця перебування. Потім знайшов він на безлюдному березі великий камінь, на якому прожив цілий рік в молитвах і пості.

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Що не можна робити цього дня

  • Не дозволено затівати прибирання в будинку.
  • Краще не підмітати сміття, навіть на вулиці, тому що можна вимести з життя щастя.
  • Заборонено відмовляти безпорадним і бездомним в допомозі, особливо, якщо вони її дійсно потребують.

Народні прикмети і традиції 

  • Дивилися, який сьогодні день: погода цього дня вказує, якою вона буде в жовтні;
  • Холодний і сильний вітер – зима буде морозною, а якщо теплий – сніжною та м'якою;
  • Дме південний вітер, кружляють пилові вихори – зима буде сніжною;
  • Хмари витягнулися в одну лінію на горизонті – чекайте на сильний вітер;
  • Домашня птиця почала линяти – прийдуть холоди.

Пам’ятні події 16 серпня

  • 1649 рік – 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемагає 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом;
  • 1788 рік – міністр фінансів Королівства Франції Л. де Брієнн оголошує державу банкрутом;
  • 1804 рік – в Булонському лісі проходить перше нагородження орденом Почесного легіону;
  • 1914 рік – Головна українська рада оприлюднює маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України;
  • 1919 рік – 11-та дивізія Групи Січових стрільців Романа Сушка Армії УНР і 21-ша Збаразька бригада УГА Богуслава Шашкевича звільняє від більшовиків Шепетівку;
  • 1925 рік – відбувається прем'єра фільму Чарлі Чапліна «Золота лихоманка»;
  • 1960 рік – Кіпр проголошує незалежність;
  • 1960 рік – засновують Міжнародну академію астронавтики;
  • 1962 рік – Рінго Старр вливається в «Бітлз», замінивши попереднього барабанщика – Піта Беста;
  • 1972 рік – у Торонто відкривається Національна виставка, на якій уперше для західного світу були представлені виробники Китаю;
  • 1975 рік – Пітер Ґебріел залишає Genesis, харизматичного вокаліста замінює барабанщик;
  • 1985 рік – Мадонна виходить заміж за актора Шона Пенна;
  • 1995 рік – більшість населення Бермудських островів на референдумі голосує проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Іван, Кузьма, Микола, Соломія.

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