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Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2023: коли і як відзначати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2023: коли і як відзначати
У серпні українці святкуватимуть Медовий, Яблучний і Горіховий Спас
фото: Depositphotos

Дати Спасів змістяться на 13 днів назад

Свято Преображення, або в народі Спас – одне з найбільших християнських свят східних слов'ян. Усього українці відзначають три Спаси: Медовий (Маковія), Яблучний і Горіховий. Цьогоріч дати свткувань залишаться незмінними, однак уже в наступному році вони змінться у зв’язку з переходом на новоюліанський календар.

Медовий Спас

З Медового Спаса починається двотижневий Успенський піст, який завершиться 27 серпня перед святом Успіння Богородиці (28 серпня).
За традицією, прийнято зберігати за іконами освячений «маковійський букет». Серед квітів у букеті обов’язково мають бути великі достиглі голівки маку. До букету можна класти також чорнобривці, жоржини, айстри, гвоздики, барвінок, а також різні трави: васильки, м'яту, чебрець, любисток та інші. Дія висушених квітів вважалася цілющою – їх давали хворим домашнім тваринам.

Також вважається, що вода на Медовий спас володіє цілющою силою, тому в свято в храмах проходить мале водосвяття.

Народні прикмети

  • Якою буде погода на Медовий Спас – такою вона буде й 28 серпня.
  • Після Медового Спасу бджоли перестають носити мед.
  • Пройшов Спас – пішло літо від нас.
  • Якщо дощ на Маковія, пожеж буде мало.
  • На першу ложку освяченого меду потрібно згадати заповітне бажання, і воно збудеться.

Що не можна робити

  • Суворо заборонені галасливі вечірки і гучні розмови.
  • Не можна займатися прибиранням або важкою роботою.
  • Забороняється сваритися і з'ясовувати стосунки.
  • Не можна нікому бажати зла, навіть недругам, так як воно може повернутися до вас сторицею.
  • Оскільки на цей день припадає початок Успенського посту, існують доволі сурові обмеження в їжі. Дозволяється вживати лише неприготовану рослинну їжу – сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед, а також хліб.

Яблучний Спас

Яблучний Спас є другим у трилогії цих свят і символізує закінчення літа та швидке наближення осені. Не дарма його називають Яблучним – саме в цей час починається активний сезон яблук.

У це свято віряни йдуть до церкви та освячують фрукти й овочі з нового врожаю. У кошику повинні лежати яблука, можуть бути груші, виноград, сливи, помідори, морква, цибуля та інша городина.

На Яблучний Спас традиційно печутьс пироги з яблуками, готуються компоти, а ще випікається перший хліб із борошна нового врожаю.

Народні прикмети

  • Яка погода буде на Яблучний Спас, такою буде й Покрова 14 жовтня.
  • Якщо дуже тепло, то в січні буде мало снігу, якщо піде дощ – багато.
  • Якщо фрукти в саду виявилися гнилими та не достояли до Яблучного Спаса, то наступний рік буде складним і важким.
  • Для виконання бажання потрібно з'їсти освячене в церкві яблуко і заїсти його медом.

Що не можна робити

  • Не можна важко працювати, прибирати, займатися ремонтом і рукоділлям.
  • Краще відкласти роботу в саду і на городі.
  • Заборонено лаятися та сваритися, бажати комусь зла.
  • Не можна купатися у водоймах.
  • До Другого Спаса не можна їсти яблука.
  • Не споживати їжу тваринного походження, тому що триває Успенський піст.

Горіховий Спас

У переддень Горіхового Спасу завершується Успенський піст. Третій Спас також називають Хлібним, Полотняним, Малим, Холодним, Нерукотворним Спасом чи днем пам'яті Нерукотворного Образа Спасителя.

У період Горіхового Спасу закінчуються жнива, люди збирають горіхи та інший врожай перед осінню. Так само варто піти до церкви та освятити горіхи і хліб, випечений із борошна нового врожаю.

Народні прикмети

  • Якщо на Горіховий Спас журавлі полетіли на південь - холоди прийдуть вже скоро, якщо спекотний день - то друга половина вересня буде холодна і дощова, якщо день погожий – буде коротка зима
  • Якщо на третій Спас хороший урожай горіхів – зима буде сніжна і морозна
  • Якщо в цей день почався дощ із грозою – до теплої осені

Що не можна робити

  • Суворо заборонено сваритися та бажати комусь зла, інакше воно повернеться до вас
  • Не можна відмовляти в милостині нужденним і всім тим, хто потребує їжі
  • Не рекомендовано лінуватися

Нові дати Спасів

Православна церква України ухвалила остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Із 1 вересня дати свят почнуть зміщуватися на 13 днів назад. Таким чином, цьогоріч дати Спасів залишаються незмінними, а вже наступного року українці будуть відзначати їх відповідно до нового календаря.

Нові дати Спасів (починаючи з 2024 року):

  • Маковія – 1 серпня замість 14 серпня;
  • Яблучний Спас – 6 серпня (було 19 серпня);
  • Горіховий Спас – 16 серпня (було 29 серпня).

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