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    2 млн грн на 470 нагрудних значків «народний депутат України»: ЦВК відмінила тендер

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    Значок народного депутата України - 2 млн грн на 470 нагрудних значків «народний депутат України»: ЦВК відмінила тендер
    Значок народного депутата України

    Тендер провалився, бо на нього прийшло менше двох учасників

    Центральна виборча комісія 29 червня відмінила тендер з виготовлення нагрудних значків для народних депутатів України очікуваною вартістю 1,85 млн грн.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

    Тендер провалився, бо на нього прийшло менше двох учасників.

    В цілому ЦВК хотіла замовити 470 комплектів, які складаються з двох нагрудних значків «народний депутат України» та футляра до них.

    Основа нагрудного значка виготовляється з срібла і представляє собою стилізоване зображення Державного Прапора України. Поверхня всіх деталей нагрудного знака позолочена. Лицьова поверхня покрита синьою і жовтою емалями та твердою двокомпонентною епоксидною смолою.

    Фотоілюстрація з тендеру ЦВК
    Фотоілюстрація з тендеру ЦВК

    На синьому полі і на фоні сонячних променів міститься зображення малого Державного Герба України; праворуч від герба – виконаний напис трьома рядками: «народний депутат України».

    На зворотному боці нагрудного знака зазначено номер скликання Верховної Ради України і порядковий номер.

    Поставка товару планувалася до 3 серпня.

    Нагадаємо, що 21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори депутатів Верховної Ради. Згідно з українським законодавством, Верховна Рада складається із 450 народних депутатів. 225 із них обираються за партійними списками, 225 – на мажоритарних округах. До парламенту потрапляють партії, які отримують на виборах 5% голосів.
    ЦВК вибори ProZorro
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