2 млн грн на 470 нагрудних значків «народний депутат України»: ЦВК відмінила тендер
Тендер провалився, бо на нього прийшло менше двох учасників
Центральна виборча комісія 29 червня відмінила тендер з виготовлення нагрудних значків для народних депутатів України очікуваною вартістю 1,85 млн грн.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.
Тендер провалився, бо на нього прийшло менше двох учасників.
В цілому ЦВК хотіла замовити 470 комплектів, які складаються з двох нагрудних значків «народний депутат України» та футляра до них.
Основа нагрудного значка виготовляється з срібла і представляє собою стилізоване зображення Державного Прапора України. Поверхня всіх деталей нагрудного знака позолочена. Лицьова поверхня покрита синьою і жовтою емалями та твердою двокомпонентною епоксидною смолою.
На синьому полі і на фоні сонячних променів міститься зображення малого Державного Герба України; праворуч від герба – виконаний напис трьома рядками: «народний депутат України».
На зворотному боці нагрудного знака зазначено номер скликання Верховної Ради України і порядковий номер.
Поставка товару планувалася до 3 серпня.Нагадаємо, що 21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори депутатів Верховної Ради. Згідно з українським законодавством, Верховна Рада складається із 450 народних депутатів. 225 із них обираються за партійними списками, 225 – на мажоритарних округах. До парламенту потрапляють партії, які отримують на виборах 5% голосів.