20 січня – яке сьогодні свято, традиції, заборони і прикмети

Категорично заборонено приймати подарунки від сторонніх

Сьогодні, 20 січня, віряни відзначають Собор чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

У світі ще відзначають День обізнаності про пінгвінів.

Яке релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні 20 січня віряни відзначають Собор чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Святий Предтеча і Хреститель Господній Іоанн, найбільший з пророків, завершує історію Церкви старозавітної і відкриває епоху Нового Завіту.

У Православній Церкві встановлений звичай наступного дня великих Господніх та Богородичних свят згадувати тих святих, які найближчим чином послужили цій священній події в історії. На наступний день Богоявлення Церква соборно шанує того, хто послужив справі хрещення Христового, поклавши свою руку на голову Спасителя.

День обізнаності про пінгвінів

20 січня світова громадськість відзначає екологічне свято на честь пінгвінів. Його придумали для того, щоб люди поставили собі за мету дізнатися щось нове про цих незвичайних птахів і звернули увагу на збереження чисельності виду.

Традиції свята

Віряни від самого ранку йдуть до церкви на службу. Потім відзначають свято Іоанна Хрестителя. У наших предків було заведено згодовувати тваринам залишки зі святкового столу.

У цей день обов'язково натщесерце випивали водохресну воду. Таким чином можна було зберегти здоров'я на довгий час.

З цього дня переставали діяти деякі заборони: знову можна було прясти, ткати, шити вовняними нитками, різати худобу. На Івана наші предки здійснювали обрядове годування худоби. Домашніх тварин пригощали хлібом з сіллю або млинцями, «щоб добре водилися».

Народні прикмети

Якщо з цього дня цілий тиждень стоять морози, значить, незабаром можна очікувати відлиги

Якщо в цей день повний місяць, то навесні буде сильна повінь

Заметіль до вітрів і снігу на Масляну

Що не можна робити

Не можна лихословити, лаятися або сваритися

Сьогодні не можна вмиватися, адже будете обмануті через деякий час

Не приймайте ніяких подарунків від чужих людей.

Категорично заборонено приймати подарунки від сторонніх. Також у цей день не можна братися за важку роботу або домашні справи.

Іменини

У понеділок, 20 січня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Іван.