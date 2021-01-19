Митрополит Епіфаній освятив дніпровську воду (фото)

Епіфаній розповів, що Хрещення Господнє має особливе значення в історії нашого спасіння

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 19 січня звершив чин великого освячення води біля каплиці Хрещення Господнього в столичному Гідропарку. Про це повідомили в пресслужбі ПЦУ.

Його Блаженству співслужили архієпископ Вишгородський Агапіт та запрошене духовенство.

За богослужінням молилися представники місцевої влади, громадські діячі та віряни, які прийшли розділити радість свята із Предстоятелем помісної Української Православної Церкви.

На завершення відправи Митрополит Епіфаній освятив води Дніпра й окропив присутніх освяченою хрещенською водою.

Епіфаній розповів, що Хрещення Господнє має особливе значення в історії нашого спасіння. Свято відкриває нам істинний шлях, спонукає до переміни – покаятися, очиститися, зодягнутися в новий духовний одяг.

«Хрещення Ісуса Христа є для нас даром освячення, що веде до життя вічного, воно є купіллю нового духовного народження людини. Для кожного віруючого, який охреститься в ім’я Трійці, відкриваються небеса, і він вступає в таємниче благодатне єднання з Отцем, Сином і Святим Духом. З моменту хрещення людина стає носієм і храмом Духа Святого», — сказав Епіфаній.

У вівторок, 19 січня, відбулося традиційне святкування Водохреща в Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього. Патріарх Філарет освятив води Дніпра.

Також водойму освятив предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій. На Оболоні в ополонку пірнуло кілька десятків сміливців.

Раніше Православна церква України пояснила, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів.

Юлія Тимошенко закликала українців утриматися від стрибання в ополонку. Олександр Турчинов розповів, що купання в ополонках не має жодного стосунку до Хрещення.