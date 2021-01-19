Мороз їх не зупинив. Як українські політики в ополонки скакали (фото, відео)

Мер Луцька Ігор Поліщук пірнув в ополонку та виклав фото в соцмережі

Мерів міст та депутатів не зупинила ані пандемія, ані крижана вода

Сьогодні, 19 січня, православні та греко-католики відзначають третє й завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу – Хрещення Господнє. Однією з традицій цього дня є занурення в крижану воду.

Багато українських політиків, попри чималі морози, долучилися до купання в ополонці. Вони залюбки поділилися своїми фотографіями у соцмержах.

Міський голова Тернополя Сергій Надал разом із містянами пірнув у йорданську воду. Така подія вже стала доброю традицією в обласному центрі та відбувається щороку.

Міський голова Сум Олександр Лисенко також занурився у воду. Як і в минулому році, він пірнав біля моста з боку «Карпатської колиби».

У крижаній воді купався мер Луцька Ігор Поліщук.

Мера Луцька не зупинила крижана вода. Фото: Ihor Polishchuk/Facebook

Депутат Волинської обласної ради Андрій Козюра не злякався морозів та впевнено занурився в крижану воду.

Народний депутат від «Слуги народу» Ростислав Тістик побажав міцного здоров’я, душевної рівноваги, родинного благополуччя та тепла у серцях.

Ростислав Тістик побажав чистоти помислів та прагнень. Фото: Ростислав Тістик/Facebook

Чимало полтавських політиків купалося на Водохреще. Наприклад, екснардеп двох скликань, депутат Полтавської міської ради від «Партії простих людей Сергія Капліна» Сергій Каплін.

Сергій Каплін в ополонці. Фото: Коло

Стрибала у водойму депутатка Полтавської міської ради від «За майбутнє» Мілена Муравенко та депутат Полтавської районної ради від «Слуги народу» Олександр Глазов.

Зранку мер Києва Віталій Кличко також пірнув у ополонку в затоці біля парку Дружби народів та привітав українців зі святом Водохреща.

Сьогодні 19 січня, а значить – Водохреще – заключне свято новорічно-різдвяного циклу. У вівторок, 19 січня, відбулося традиційне святкування Водохреща в Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього. Патріарх Філарет освятив води Дніпра.

Також водойму освятив предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій. На Оболоні в ополонку пірнуло кілька десятків сміливців.

Раніше Православна церква України пояснила, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів.

Юлія Тимошенко закликала українців утриматися від стрибання в ополонку. Олександр Турчинов розповів, що купання в ополонках не має жодного стосунку до Хрещення.