У Львові біля церкви раптово помер 53-річний чоловік

Очевидці у соцмережах повідомили, що чоловік замерз до смерті, але правоохоронці заявили, що це неправдива інформація

Під час святкової літургії на Богоявлення у подвір'ї львівської церкви св. Йосафата помер 53-річний львів'янин. Відомо, що він прийшов на ранкову службу у церкві, близько 10:00 йому раптово стало погано, тож він вийшов на вулицю, сів на лавку біля церкви, де невдовзі і помер. Парафіяни одразу викликали медиків, які після приїзду підвердили смерть.

Правоохоронці ще встановлюють точну причину смерті, однак вже заперечили поширену у соцмережах інформацію про те, що він замерз до смерті, пише zaxid.net.

Про нещасний випадок на подвір'ї церкви св. Йосафата (вул. Замарстинівська, 134а) стало відомо із інформації очевидців у соцмережах. В усіх повідомленнях стверджувалося, що чоловік замерз до смерті, а деякі сайти навіть повідомили, що чоловік помер, чекаючи на безкоштовну їжу.

Втім, і настоятель церкви, і правоохоронці кажуть, що ця інформація неправдиваНастоятель Церкви св. Йосафата отець Ігор Безкостий розповів журналістам, що інцидент у церкві стався близько 10:00. «Сьогодні було освячення води, цей чоловік, як мені розказували парафіяни, був у церкві, де йому стало зле. Йому допомогли вийти на вулицю, посадили на лавку і він помер. Викликали медиків, тоді викликали поліцію, як це і має робитися. Але ми не могли його навіть накрити, поки тіло не оглянули правоохоронці», – розповів священник Ігор Безкостий.

Речниця львівської поліції уточнила , що чоловік є міцевим мешканцем і йому було 53 роки. «Попередньо встановлено, що він прийшов до церкви, йому раптово стало зле, він сів на лавку і помер. Зараз правоохоронці відправили тіло на експертизу, яка встановить точну причину смерті. У соцмережах пишуть, що він замерз і чекав у черзі на їжу, не знаю, звідки таке беруть, але всі такі повідомлення є неправдивими», – сказала Світлана Добровольська.





