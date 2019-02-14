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    30 посадовців проігнорували попередження і не подали декларації − НАЗК

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    30 посадовців проігнорували попередження і не подали декларації − НАЗК

    Серед осіб, що не дотримались вимог закону, 8 депутатів місцевих рад, 13 посадовців органів Нацполіції, а також службові особи Нацбанку, прокуратури, Мін’юсту та інших держорганів

    Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки умисного неподання декларацій 30-ма посадовими особами. Як передбачено законодавством, обґрунтовані висновки щодо цього Національне агентство направило до територіальних органів Нацполіції та прокуратури для здійснення досудового розслідування. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

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    Національне агентство згідно із законодавством повідомляло посадовцям, щодо яких затвердженні обґрунтовані висновки, про необхідність подати  декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали. Серед осіб, що не дотримались вимог закону, 8 депутатів місцевих рад, 13 посадовців органів Нацполіції, а також службові особи Нацбанку, прокуратури, Мін’юсту та  інших державних органів. Більшість порушень стосуються неподання декларації особи, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

    Національне агентство ще раз нагадує суб’єктам декларування про встановлений законом обов’язок щодо подання  не лише щорічних декларацій, а й декларацій перед та після звільнення.

    Звертаємо увагу, щорічна декларація та декларація особи, що припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається з 1 січня до 1 квітня року, наступного за звітним.  Декларація особи, що припиняє таку діяльність, подається в день звільнення, а якщо припинення виконання зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця  –  не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення.

    Відповідальність за умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу.

    Нагадаємо, що в лютому в Україні запустили Реєстр корупціонерів.

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