30 посадовців проігнорували попередження і не подали декларації − НАЗК



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Серед осіб, що не дотримались вимог закону, 8 депутатів місцевих рад, 13 посадовців органів Нацполіції, а також службові особи Нацбанку, прокуратури, Мін’юсту та інших держорганів

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки умисного неподання декларацій 30-ма посадовими особами. Як передбачено законодавством, обґрунтовані висновки щодо цього Національне агентство направило до територіальних органів Нацполіції та прокуратури для здійснення досудового розслідування. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Національне агентство згідно із законодавством повідомляло посадовцям, щодо яких затвердженні обґрунтовані висновки, про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали. Серед осіб, що не дотримались вимог закону, 8 депутатів місцевих рад, 13 посадовців органів Нацполіції, а також службові особи Нацбанку, прокуратури, Мін’юсту та інших державних органів. Більшість порушень стосуються неподання декларації особи, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Національне агентство ще раз нагадує суб’єктам декларування про встановлений законом обов’язок щодо подання не лише щорічних декларацій, а й декларацій перед та після звільнення.

Звертаємо увагу, щорічна декларація та декларація особи, що припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається з 1 січня до 1 квітня року, наступного за звітним. Декларація особи, що припиняє таку діяльність, подається в день звільнення, а якщо припинення виконання зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця – не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення.

Відповідальність за умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що в лютому в Україні запустили Реєстр корупціонерів.