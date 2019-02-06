В Україні запустили Реєстр корупціонерів



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Інформацію у Реєстрі можна отримати безоплатно і цілодобово

У Реєстрі є інформація про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) створило і відкрило Реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Розпочав роботу Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення», - йдеться у повідомленні.

Реєстр містить інформацію про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення.

Довідка стосовно юридичних осіб формується на основі даних, вказаних в ЕЦП (електронний цифровий підпис) юридичної особи, шляхом пошуку в Реєстрі за найменуванням юридичної особи, кодом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційним кодом юридичної особи іншої країни (для нерезидентів).

Зареєстрований користувач може отримати довідку стосовно себе на основі персональних даних, вказаних у його ЕЦП (кваліфікованому електронному підписі).

Реєстр безоплатний та доступний цілодобово через офіційний веб-сайт Національного агентства.

У Реєстрі передбачена функція самостійного безоплатного отримання довідки юридичними особами - учасниками публічних закупівель.