НАЗК навчить українців правильно заповнювати е-декларації



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Курс допоможе опанувати базові практичні знання для роботи з Єдиним державним реєстром декларацій

На слухачів, які повністю пройдуть курс, чекає сертифікат

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало онлайн-курс із правильного заповнення декларацій «Декларуй доброчесно!». Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Антикорупціонери закликають суб'єктів декларування, в яких виникли складнощі під час заповнення і подання електронної декларації, долучитись до курсу, створеного за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.

Зареєстровані слухачі отримають покрокову інструкцію із заповнення декларації та практичні поради, які зроблять процес декларування простішим, а також зможуть задати запитання на форумі та отримати відповіді від автора курсу.

Слухачі, які повністю пройдуть курс, отримають сертифікат.

Слід також нагадати, що в лютому в Україні запустили Реєстр корупціонерів.