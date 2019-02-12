НАЗК навчить українців правильно заповнювати е-декларації
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Розсилка
На слухачів, які повністю пройдуть курс, чекає сертифікат
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало онлайн-курс із правильного заповнення декларацій «Декларуй доброчесно!». Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Антикорупціонери закликають суб'єктів декларування, в яких виникли складнощі під час заповнення і подання електронної декларації, долучитись до курсу, створеного за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.
Зареєстровані слухачі отримають покрокову інструкцію із заповнення декларації та практичні поради, які зроблять процес декларування простішим, а також зможуть задати запитання на форумі та отримати відповіді від автора курсу.
Слухачі, які повністю пройдуть курс, отримають сертифікат.
Слід також нагадати, що в лютому в Україні запустили Реєстр корупціонерів.