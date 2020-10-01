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    30% українців готові підтримати діючих мерів на місцевих виборах

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    30% українців готові підтримати діючих мерів на місцевих виборах

    Значна частина виборців ще не визначилися, за кого будуть голосувати

    На місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, третина українців (31%) готові підтримати чинного главу населеного пункту, трохи більше (34%) проголосують за іншого кандидата, ще 35% – не визначилися в цьому питанні. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

    Більшість (58%) тих, хто вибирають чинного главу міста/села, оскільки вважають сильним главою населеного пункту, 16% вибирають його через те, що вважають хорошою людиною, одночасно, 20% – через те, що інші кандидати гірше.

    Діючих мерів на місцевих виборах готові підтримати 30% українців

    Понад 90% знають, хто є їх міським/сільським головою, а 60% особисто зустрічали главу свого населеного пункту (насамперед мова йде про мешканців сіл).

    Діючих мерів на місцевих виборах готові підтримати 30% українців

    Опитування проведено Соціологічною групою «Рейтинг» 25-28 вересня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

    Нагадаємо, що на Київщині викрито підкуп виборців через Telegram.

    місцева влада мова рейтинг
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