Місцеві вибори: на посаду мера Одеси претендує 18 кандидатів



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Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня

Три кандидати самовисуванці, решта – від партій

Одеська територіальна виборча комісія зареєструвала ще 11 кандидатів на посаду міського голови. Постанови про реєстрацію опубліковані на сайті Одеського тервиборчкому.

Зокрема, кандидатами в мери зареєстровані:

Вікторія Стоянова ( самовисуванка );

); Ігор Щербина ( самовисуванець );

); Олег Михайлик ( самовисуванець );

); Петро Обухов («Європейська солідарність»);

Микола Скорик ( «Опозиційна платформа – За життя» );

); Едуард Гурвіц («Блок Едуарда Гурвіца»);

Альберт Байжанов («За права людини»);

Євген Червоненко ( «Наш край» );

); Сергій Варламов («Національний корпус»);

Наталія Делієва ( «Голос» );

); Сергій Ківалов («Українська морська партія Сергія Ківалова»)

Разом на вибори мера Одеси зареєстровано вже 18 кандидатів. Перші сім були схвалені тервиборчкомом минулого тижня.

Крім того, у Харкові на посаду міського голови претендують 15 кандидатів.

Також, у Києві зареєстрували вже 17 кандидатів у мери.

До слова, партія «За майбутнє» висунула у мери Києва ексдепутата від «Самопомочі».

Нагадаємо, 24 вересня завершився термін подачі документів для реєстрації кандидатів на місцеві вибори.