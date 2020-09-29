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    Місцеві вибори: на посаду мера Одеси претендує 18 кандидатів

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    <span>Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня</span> - Місцеві вибори: на посаду мера Одеси претендує 18 кандидатів
    Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня

    Три кандидати самовисуванці, решта – від партій

    Одеська територіальна виборча комісія зареєструвала ще 11 кандидатів на посаду міського голови. Постанови про реєстрацію опубліковані на сайті Одеського тервиборчкому.

    Зокрема, кандидатами в мери зареєстровані:

    • Вікторія Стоянова (самовисуванка);
    • Ігор Щербина (самовисуванець);
    • Олег Михайлик (самовисуванець);
    • Петро Обухов («Європейська солідарність»);
    • Микола Скорик («Опозиційна платформа – За життя»);
    • Едуард Гурвіц («Блок Едуарда Гурвіца»);
    • Альберт Байжанов («За права людини»);
    • Євген Червоненко («Наш край»);
    • Сергій Варламов («Національний корпус»);
    • Наталія Делієва («Голос»);
    • Сергій Ківалов («Українська морська партія Сергія Ківалова»)

    Разом на вибори мера Одеси зареєстровано вже 18 кандидатів. Перші сім були схвалені тервиборчкомом минулого тижня.

    Крім того, у Харкові на посаду міського голови претендують 15 кандидатів.

    Також, у Києві зареєстрували вже 17 кандидатів у мери.

    До слова, партія «За майбутнє» висунула у мери Києва ексдепутата від «Самопомочі».

    Нагадаємо, 24 вересня завершився термін подачі документів для реєстрації кандидатів на місцеві вибори.

    Європейська солідарність вибори Євген Червоненко права людини Національний корпус Наш край Олег Михайлик Сергій Ківалов Сергій Варламов
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