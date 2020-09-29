Місцеві вибори: на посаду мера Одеси претендує 18 кандидатів
Три кандидати самовисуванці, решта – від партій
Одеська територіальна виборча комісія зареєструвала ще 11 кандидатів на посаду міського голови. Постанови про реєстрацію опубліковані на сайті Одеського тервиборчкому.
Зокрема, кандидатами в мери зареєстровані:
- Вікторія Стоянова (самовисуванка);
- Ігор Щербина (самовисуванець);
- Олег Михайлик (самовисуванець);
- Петро Обухов («Європейська солідарність»);
- Микола Скорик («Опозиційна платформа – За життя»);
- Едуард Гурвіц («Блок Едуарда Гурвіца»);
- Альберт Байжанов («За права людини»);
- Євген Червоненко («Наш край»);
- Сергій Варламов («Національний корпус»);
- Наталія Делієва («Голос»);
- Сергій Ківалов («Українська морська партія Сергія Ківалова»)
Разом на вибори мера Одеси зареєстровано вже 18 кандидатів. Перші сім були схвалені тервиборчкомом минулого тижня.
Крім того, у Харкові на посаду міського голови претендують 15 кандидатів.
Також, у Києві зареєстрували вже 17 кандидатів у мери.
До слова, партія «За майбутнє» висунула у мери Києва ексдепутата від «Самопомочі».
Нагадаємо, 24 вересня завершився термін подачі документів для реєстрації кандидатів на місцеві вибори.