3333 квитки в зоопарк: німецький пенсіонер щедро потішив дітей

Німецькі зоопарки дуже потребують добровільних пожертвувань

Уродженець Вестфальського Мюнстера Хорст Ешлер, що проживає в Берліні, купив 33333 квитки в Мюнстерський зоопарк Allwetterzoo Münster, аби роздати дітям через школи і садки. Про це повідомляє DW.

Відомо, що пенсіонер пообіцяв своїй покійній дружині жертвувати їх накопичення на допомогу тваринам і дітям, що зараз і робить.

Нещодавно благодійник перевів зоопарку 750 тисяч євро – рекордний разовий благодійний внесок в його історії.

Зоопарки в Німеччині наразі дуже потребують пожертвувань, бо через два локдауни довгий час не мали доходів від продажу квитків і не отримували інший виторг.

Додамо, що зоозахисники вигадали дотепний ролик, в якому обігрується відоме реаліті-шоу, щоб привернути увагу до проблеми стерилізації тварин. Соціальний проєкт під назвою «Зупини холостяка» запустив гуманістичний рух UAnimals.