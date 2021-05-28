3333 квитки в зоопарк: німецький пенсіонер щедро потішив дітей
Німецькі зоопарки дуже потребують добровільних пожертвувань
Уродженець Вестфальського Мюнстера Хорст Ешлер, що проживає в Берліні, купив 33333 квитки в Мюнстерський зоопарк Allwetterzoo Münster, аби роздати дітям через школи і садки. Про це повідомляє DW.
Відомо, що пенсіонер пообіцяв своїй покійній дружині жертвувати їх накопичення на допомогу тваринам і дітям, що зараз і робить.
Нещодавно благодійник перевів зоопарку 750 тисяч євро – рекордний разовий благодійний внесок в його історії.
Зоопарки в Німеччині наразі дуже потребують пожертвувань, бо через два локдауни довгий час не мали доходів від продажу квитків і не отримували інший виторг.
Додамо, що зоозахисники вигадали дотепний ролик, в якому обігрується відоме реаліті-шоу, щоб привернути увагу до проблеми стерилізації тварин. Соціальний проєкт під назвою «Зупини холостяка» запустив гуманістичний рух UAnimals.