  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    3333 квитки в зоопарк: німецький пенсіонер щедро потішив дітей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пенсіонер виконує побажання покійної дружини, роблячи достойні подарунки дітям - 3333 квитки в зоопарк: німецький пенсіонер щедро потішив дітей
    Пенсіонер виконує побажання покійної дружини, роблячи достойні подарунки дітям
    Фото з відкритих джерел

    Німецькі зоопарки дуже потребують добровільних пожертвувань

    Уродженець Вестфальського Мюнстера Хорст Ешлер, що проживає в Берліні, купив 33333 квитки в Мюнстерський зоопарк Allwetterzoo Münster, аби роздати дітям через школи і садки. Про це повідомляє DW.

    Відомо, що пенсіонер пообіцяв своїй покійній дружині жертвувати їх накопичення на допомогу тваринам і дітям, що зараз і робить.

    Нещодавно благодійник перевів зоопарку 750 тисяч євро рекордний разовий благодійний внесок в його історії.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    3333 квитки в зоопарк: німецький пенсіонер щедро потішив дітей

    Зоопарки в Німеччині наразі дуже потребують пожертвувань, бо через два локдауни довгий час не мали доходів від продажу квитків і не отримували інший виторг.

    Додамо, що зоозахисники вигадали дотепний ролик, в якому обігрується відоме реаліті-шоу, щоб привернути увагу до проблеми стерилізації тварин. Соціальний проєкт під назвою «Зупини холостяка» запустив гуманістичний рух UAnimals.

    Теги: Німеччина тварини благодійність
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    3333 квитки в зоопарк: німецький пенсіонер щедро потішив дітей