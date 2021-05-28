Зоозахисники створили кумедну пародію на «Холостяка» (відео)

Автори проєкту планують також запустити серію публікації із розповідями про життя тварин, яких вже стерилізували

Зоозахисники вигадали дотепний ролик, в якому обігрується відоме реаліті-шоу, щоб привернути увагу до проблеми стерилізації тварин. Соціальний проєкт під назвою «Зупини холостяка» запустив гуманістичний рух UAnimals.

Ініціатори цікавої новинки хочуть підвищити культуру стерилізації домашніх і безпритульних тварин, а також розвіяти міфи, що побутують навколо цієї теми.

Засновник UAnimals Олександр Тодорчук розповів: «На жаль, в Україні панує дуже багато стереотипів про стерилізацію, через які прямо говорити про необхідність цієї процедури – не вихід. Саме тому ми вирішили запустити проєкт «Зупини холостяка» й розповісти про стерилізацію через легку ігрову форму».

Зоозахисники стверджують, що через низьку культуру стерилізації в Україні щороку зростає кількість безпритульних тварин, приречених на життя на вулиці.

Окрім рекламного ролика, автори проєкту планують також запустити серію публікації із розповідями про життя тварин, яких вже стерилізували.

«Ми хочемо звернути увагу українців на те, що лише за кілька років нестерилізована кішка або собака може привести на вулицю сотні та навіть тисячі безпритульних кошенят і цуценят. А також познайомити з учасниками проєкту – реальними стерилізованими котами та собаками, історії яких руйнують міфи про стерилізацію», – резюмував Олександр Тодорчук.

Додамо, що пес на прізвисько Фаучі увірвався в прямий ефір під час інтерв'ю міністра охорони здоров'я США Донни Шалейли (його хазяйки) і телеведучої Фредріки Уітфілд на каналі CNN.