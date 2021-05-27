Одна на цілий світ: учені знайшли унікальну гігантську черепаху

Еквадор має сприятливе середовище для буяння різноманітного тваринного та рослинного світу

Учені не стримують радості через свою знахідку. Величезна черепаха, виявлена на Галапагоських островах у 2019 році, виявилася представницею рідкісного виду, що вже понад століття як вважався вимерлим. Про це повідомили в еквадорському Національному парку «Галапагос».

На унікальний зразок тваринного світу наткнулася ще в лютому 2019 року експедиція парку та американської некомерційної організації Galapagos Conservancy, яка вирушила на острів Фернандіна.

Вчені уже тоді думали, що черепаха може належати до виду Chelonoidis phantasticus. Його востаннє бачили у 1906 році науковці Каліфорнійської академії наук під час експедиції на Галапагоси. Із собою вони привезли генетичний матеріал самця цієї черепахи.

Саме він дозволив 115 років по тому підтвердити науковцям, що велика самка черепахи, належить до виду Chelonoidis phantasticus. Наразі вона перебуває в заказнику на острові Санта-Круз.

Міністр довкілля й водних ресурсів Еквадору Ґуставо Манріке заявив, що черепаха є «черговим підтвердженням того, чому Еквадор є місцем із чи не найбільшим у світі різноманіттям рослин і тварин».

Додамо, що 18 індійських слонів знайшли мертвими в окрузі Нагаон, що на північному сході Індії. За офіційною версією, тварини загинули від блискавки, яка вдарила у заповіднику Кандолі.