Український фільм отримав Кришталевого ведмедя Берлінале

Кришталевий ведмідь – одна із найбільш вагомих нагород фестивалю

Створений за підтримки Держкіно повнометражний ігровий фільм української режисерки Катерини Горностай «Стоп-Земля» отримав нагороду Кришталевий ведмідь від Юнацького журі конкурсної програми Berlinale Generation 14plus як найкращий повнометражний фільм.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, це одна із найбільш вагомих нагород фестивалю та є першою для українського фільму в цій категорії.

«Фільм переконливо висвітлює різноманіття важливих тем, які зрозумілі нам як молодим людям. Платонічна любов, квір, солідарність та психологічний стрес посилюють ефект фільму як автентичної історії про дорослішання. Завдяки техніці творчої візуалізації та художній формі стає зрозумілим, як наше покоління мріє, відчуває і переживає життя. Меседж фільму переконує нас, що мати певні страхи – невід'ємна частина нашого життя. Все для того, щоб насолоджуватися найбільш захоплюючими роками молодості», – зауважило Юнацьке журі конкурсної програми Berlinale Generation 14plus.

Як зазначається, 9 та 10 червня фільм покажуть у кінотеатрах Берліна в межах другої частини цьогорічного Берлінале.

Кінотеатральний реліз фільму в Україні планується у другій половині 2021 року.

«Стоп-Земля» – чуттєва автобіографічна історія про дослідження себе. 16-річна Маша навчається у звичайній київській школі в 11-А класі. Не почуватися дивно та відсторонено в колективі їй допомагають близькі друзі Яна та Сєня, по-своєму переживаючи напружену шкільну буденність. Окрім майбутніх екзаменів, вийти із зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу. Вона розуміє, якщо не наважишся – ніколи не знатимеш, чи є щось у відповідь.

Сценарій фільму написала режисерка Катерина Горностай. Зіграли у стрічці непрофесійні актори-підлітки, з якими Катерина працювала в акторській лабораторії восени 2019 року. У головних ролях – Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко, Олександр Іванов. Оператор-постановник – Олександр Рощин. Художник-поставник – Максим Німенко. Композиторка – Мар’яна Клочко. Режисери монтажу – Нікон Романченко та Катерина Горностай.

«Стоп-Земля» є суто українським виробництвом компанії «ЕССЕ Продакшн Хаус», створеним за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду. Міжнародну промоцію фільму підтримав Український інститут. Продюсерами фільму стали Віталій Шереметьєв, Віка Хоменко, Наталія Лібет, Ольга Бесхмельниціна.