Український фільм отримав Кришталевого ведмедя Берлінале
Кришталевий ведмідь – одна із найбільш вагомих нагород фестивалю
Створений за підтримки Держкіно повнометражний ігровий фільм української режисерки Катерини Горностай «Стоп-Земля» отримав нагороду Кришталевий ведмідь від Юнацького журі конкурсної програми Berlinale Generation 14plus як найкращий повнометражний фільм.
Як повідомляє пресслужба Держкіно, це одна із найбільш вагомих нагород фестивалю та є першою для українського фільму в цій категорії.
«Фільм переконливо висвітлює різноманіття важливих тем, які зрозумілі нам як молодим людям. Платонічна любов, квір, солідарність та психологічний стрес посилюють ефект фільму як автентичної історії про дорослішання. Завдяки техніці творчої візуалізації та художній формі стає зрозумілим, як наше покоління мріє, відчуває і переживає життя. Меседж фільму переконує нас, що мати певні страхи – невід'ємна частина нашого життя. Все для того, щоб насолоджуватися найбільш захоплюючими роками молодості», – зауважило Юнацьке журі конкурсної програми Berlinale Generation 14plus.
Як зазначається, 9 та 10 червня фільм покажуть у кінотеатрах Берліна в межах другої частини цьогорічного Берлінале.
Кінотеатральний реліз фільму в Україні планується у другій половині 2021 року.