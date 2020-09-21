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    600 молдаван застрягли на кордоні між Україною та Угорщиною

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    <p>МЗС Молдови через своє посольство у Будапешті подало скаргу з цього приводу</p> - 600 молдаван застрягли на кордоні між Україною та Угорщиною

    МЗС Молдови через своє посольство у Будапешті подало скаргу з цього приводу

    Пасажири з Молдови, які мали транзитом їхати до Чехії, на декілька днів застрягли на кордоні між Україною та Угорщиною

    На кордоні України та Угорщини застрягли 12 автобусів з 600 громадянами Молдови, які їхали до Праги. Люди знаходяться на кордоні вже кілька днів. Про це повідомляє молдавський телеканал TV8.

    Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови сьогодні заявило, що угорська влада не пустила автобуси через відсутність у перевізника необхідних документів. У відомстві зазначили, що підтримувала з угорським колегами зв'язок з цього приводу в суботу та неділю.

    За словами адміністратора одного з перевізників Transeric Tur Володимира Бурага, п'ять автобусів уже впустили в Угорщину, а бажаючим повернутися у Молдову надали автобус і повністю відшкодували вартість поїздки. Він повідомив, що залишилися лише пасажири, які хочуть потрапити в Угорщину. Бурага зазначив, що на кордоні України та Угорщини знаходяться не тільки автобуси фірм Transeric Tur і Ednateric Trans, а й інші перевізники з Молдови та України.

    Молдавське видання Newsmaker з посиланням на дані Нацагентства автотранспорту пише, що на кордоні застрягли автобуси чеського пасажироперевізника Kateh Travel, тому ця проблема не у компетенції агентства.

    Зазначено, що люди скаржилися, що їм доводиться спати в автобусах і обходитися без їжі і води.

    Нагадаємо, що на кордоні Білорусі та України застрягли півтори тисячі хасидів.

    Молдова документи Україна влада
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