На кордоні Білорусі та України застрягли півтори тисячі хасидів



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Білоруські прикордонники пояснили хасидам, що Україна до 29 вересня заборонила в'їзд іноземців

Хасиди планували потрапити в Умань на святкування Рош ха-Шан

Понад 1,5 тисячі хасидів застрягли на кордоні Білорусі та України.

Про це з посиланням на Державний прикордонний комітет Білорусі повідомляє «Белта» в понеділок, 14 вересня.

Хасиди планували потрапити в Умань на святкування Рош ха-Шана, але білоруські прикордонники відзначили, що Україна до 29 вересня заборонила в'їзд іноземців.

«Прикордонна служба сусідньої держави відмовляє у в'їзді іноземцям, у тому числі, особам зазначеної категорії, як у складі організованих груп, так і окремо», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 11 вересня зранку у магазині на вулиці Тищика в Умані з'явилася табличка «Хасиди не обслуговуються! Covid-19».

До слова, хасиди влаштували в Умані погром на могилі Рабі Нахмана.

Національна поліція і Міграційна служба України прийняли рішення вигнати з країни двох громадян Ізраїлю.

Також уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити шістьох ізраїльських поліцейських на допомогу українським колегам під час святкування Рош–Га–Шана.

МВС прогнозує, що до Умані цьогоріч приїдуть близько 3000 хасидів. Варто зазначити, що єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня.

Нагадаємо, міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України. Також влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидів.

До слова, головний рабин України закликав хасидів зробити ПЛР-тести.