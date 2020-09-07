На українсько-словацькому кордоні застрягли 200 фур через зламаний сканер



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Фото: Закарпатська митниця Держмитслужби

Сканер вийшов з ладу на словацькому пункті пропуску «Вишнє Нємецьке»

На словацькому пункті пропуску «Вишнє Нємецьке» вийшов з ладу сканер, через що з українського боку кордону в Ужгороді фіксують значне накопичення великогабаритних вантажівок — наразі стоїть близько 200 автомобілів.

Про це повідомляє відділення Закарпатської митниці Держмитслужби у Фейсбуці.

«На словацькому пункті пропуску «Вишнє Нємецьке» вийшов з ладу сканер, через що на кордоні фіксують значне накопичення вантажівок з української сторони. Станом на 7 вересня черга на об’їзній дорозі м.Ужгород складала майже 200 вантажівок», - йдеться в повідомленні.

Закарпатські митники пояснюють, що відповідно до діючої технології митного оформлення, усі транспортні засоби, які слідують на територію Словаччини з вантажем, підлягають обов’язковому скануванню на їхній стороні.

«Наразі у пункті пропуску митними органами Словаччини використовується мобільна скануюча установка, яка має дуже малу пропускну здатність», - пояснили на закарпатській митниці.

За отриманою від працівників пункту пропуску «Вишнє Нємецьке» Міхаловецької митниці інформацією, невідомо, коли завершать ремонт стаціонарної системи.