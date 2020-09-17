У Кишиневі застрягли десятки хасидів, які збиралися незаконно потрапити в Умань



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Хасиди скаржаться, що в аеропорту Кишинева у них забрали паспорти й багаж Фото ілюстративне

Незабаром хасидів мають депортувати до Туреччини

Молдова не пустила в країну близько 30 хасидів, які прилетіли з Туреччини і мали намір далі потрапити в Україну.

Про це пише Newsru.co.il.

Близько 30 хасидів вилетіли з Ізраїлю до Туреччини, а потім у Молдову, розраховуючи таким чином дістатися до міста Умань, незважаючи на заборону влади України на в’їзд іноземців до 28 вересня.

Від Кишинева до Умані приблизно 300 км по автомобільних дорогах.

Вочевидь, ізраїльтяни збиралися незаконно перетнути кордон Молдови та України. Проте влада Молдови відмовила їм у праві перейти кордон країни. Незабаром хасидів мають депортувати до Туреччини.

В інтерв'ю сайту Ynet один із хасидів, які застрягли в Кишиневі, поскаржився на те, що у них забрали не тільки паспорти, але й весь багаж, де крім іншого були продукти і ліки.

Як відомо, на кордоні України та Білорусі перебувають понад тисячу хасидів.

У вівторок, 15 вересня, ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп хасидів до пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області.

Також з 14 вересня сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.

Громадянин Ізраїлю спробував незаконно потрапити до України з Білорусі через болота.

До слова, Ізраїль просить Україну пропустити хасидів з Білорусі.