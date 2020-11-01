700-кілометровий затор: тисячі жителів Парижа тікали з міста перед локдауном

Уряд Франції оголосив про запровадження другого локдауну після початку пандемії коронавірусу

У Парижі перед початком нового загальнонаціонального карантину десятки тисяч жителів почали масово виїжджати з міста, утворивши 700-кілометровий затор, повідомляє LAD bible.

Напередодні локдауна, який набув чинності з півночі 30 жовтня, французи спустошували супермаркети, стояли у величезних чергах в перукарні та масово відвідували заклади харчування.

За словами міністра охорони здоров’я Франції, близько мільйона осіб в країні можуть захворіти коронавірусом.

Цей затор найбільший в історії Парижу. Останній рекорд фіксували в 2019 році під час страйку працівників громадського транспорту – 629 кілометрів.

Уряд Франції оголосив про запровадження вже другого локдауну після початку пандемії коронавірусу. Обмеження на пересування діятимуть місяць: з 30 жовтня до першого грудня.

Протягом цього періоду французи зможуть виходити з дому лише на роботу, в лікарню або аптеку. Також кожен може скористатися можливістю подихати свіжим повітрям або зайнятися спортом – на це виділено годину на добу. При цьому кожен мусить мати при собі письмове пояснення щодо причини перебування на вулиці.

Всі підприємства, які мають таку можливість, муситимуть перевести співпрацівників на дистанційну роботу. Бізнеси, які не є життєво необхідними для функціонування суспільства, зокрема, ресторани і бари, буде закрито. Університети також буде зачинено, але, водночас, не закриватимуть ш