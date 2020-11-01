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    У жовтні Covid-19 діагностували у 12 млн людей

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    Від початку пандемії і до сьогодні від коронавірусу одужали близько 33 млн людей - У жовтні Covid-19 діагностували у 12 млн людей
    Від початку пандемії і до сьогодні від коронавірусу одужали близько 33 млн людей

    Від початку пандемії і до сьогодні у світі зафіксовано понад 46 млн випадків зараження

    За жовтень у світі Covid-19 виявили у понад 12 млн осіб. Така інформація міститься на сайті Worldometer.

    Зазначається, що померли за цей час 181 тис. людей із діагностованою коронавірусною хворобою.

    Від початку пандемії і до сьогодні у світі зафіксовано понад 46 млн випадків зараження Covid-19. Вилікувались близько 33 млн людей. 1 200 405 пацієнтів померло.

    Як повідомлялось, Австрія з вівторка, 3 листопада, повертається до жорсткого карантину через пандемію коронавірусу.

    До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на тлі збільшення кількості інфікованих Covid-19 оголосив чотиритижневий жорсткий карантин.

    Також влада Греції на місяць запроваджує нічну комендантську годину та закриває ресторани і бари у густонаселених районах країни. 

    Австрія карантин Борис Джонсон коронавірус
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