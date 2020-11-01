У жовтні Covid-19 діагностували у 12 млн людей

Від початку пандемії і до сьогодні від коронавірусу одужали близько 33 млн людей

Від початку пандемії і до сьогодні у світі зафіксовано понад 46 млн випадків зараження

За жовтень у світі Covid-19 виявили у понад 12 млн осіб. Така інформація міститься на сайті Worldometer.

Зазначається, що померли за цей час 181 тис. людей із діагностованою коронавірусною хворобою.

Від початку пандемії і до сьогодні у світі зафіксовано понад 46 млн випадків зараження Covid-19. Вилікувались близько 33 млн людей. 1 200 405 пацієнтів померло.

Як повідомлялось, Австрія з вівторка, 3 листопада, повертається до жорсткого карантину через пандемію коронавірусу.

До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на тлі збільшення кількості інфікованих Covid-19 оголосив чотиритижневий жорсткий карантин.

Також влада Греції на місяць запроваджує нічну комендантську годину та закриває ресторани і бари у густонаселених районах країни.